Tekin Ümraniye'de tekstil esnafını dinledi, 1 Ekim'de kanun teklifi sözü verdi - Son Dakika
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Tekin Ümraniye'de tekstil esnafını dinledi, 1 Ekim'de kanun teklifi sözü verdi

Tekin Ümraniye\'de tekstil esnafını dinledi, 1 Ekim\'de kanun teklifi sözü verdi
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CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Ümraniye Atatürk Mahallesi'ndeki tekstil esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Tekin, 1 Ekim'de Meclis açılır açılmaz sektöre vergi muafiyeti ve enerji indirimi içeren bir kanun teklifi vereceklerini, iktidarın da destek vermesi gerektiğini söyledi.

(ANKARA) - CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Ümraniye Atatürk Mahallesi'nde faaliyet gösteren tekstil üreticisinin sorunlarını dinledi. Tekin, "1 Ekim'de Meclis açılır açılmaz bir kanun teklifi vereceğiz. Tekstil sektörünün ayakta kalabilmesi için vergi muafiyeti, enerji indirimi ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi şart. İktidarın da bu teklife destek vermesi gerekiyor" açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, İstanbul Ümraniye Atatürk Mahallesi'ndeki tekstil atölyelerini ve esnafı ziyaret etti. Ziyaret sırasında piyasanın mevcut durumunu özetleyen Ümraniyeli tekstil esnafları, üretimin durma noktasına geldiğini belirtti. Vergi ve SGK borçlarının faizlerle katlanarak büyüdüğünü ifade eden üreticiler, maliyet baskısı yüzünden atölyelerin yüzde 80'inin kapandığını söyledi.

Sektörün içindeki durumu dile getiren bir esnaf, "Daha önce Çin'le rekabet edebilir durumdayken şu an maalesef dibin dibindeyiz. Yanımızda çalışan yabancı uyruklu personeller bile burada kazandıkları birikimle Mısır veya kendi ülkelerinde yatırım yapma derdine düştü. Bizler de 'oralarda nasıl ayakta kalırız' diye düşünür hale geldik" ifadelerini kullandı.

İhracat kanallarının teker teker tıkandığını belirten üreticiler; Libya, Irak, İran, Rusya ve Afrika pazarlarında yaşanan kayıplara dikkati çekti. Dış pazarın kesilmesiyle esnafın büyük bir krize sürüklendiğini ifade eden bir başka esnaf, "Dünyanın en kaliteli ürünlerini burada çok düşük maliyetlerle üretiyoruz ancak markalaşamadığımız için aynı ürünü yabancı markalardan 5-10 katı fiyata geri satın almak zorunda kalıyoruz. Küçük esnafın dükkan kapatması demek, en az 50 ailenin işsiz kalması demektir" değerlendirmesinde bulundu.

"MERTER'DE BİLE ONLARCA DÜKKAN KAPANDI"

Esnafın sorunlarını dinledikten sonra açıklamalarda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, tekstil sektörünün milyonlarca insana ekmek kapısı olduğunu hatırlatarak, geçtiğimiz günlerde tekstilin kalbi sayılan Merter'de yaptığı incelemeleri aktardı. Tekin, "Eskiden hava parasıyla dükkan devredilen Merter'de bugün onlarca iş yeri kapalı. Firmalarımız yüksek maliyetler nedeniyle Mısır'a, Afrika ülkelerine kaçıyor. Oysa zamanında doğru adımlar atılsaydı, vergi ve enerji muafiyeti sağlansaydı, bu yatırımlar Mısır'a gideceğine Manisa'ya giderdi, Afrika'ya gideceğine Ardahan'a giderdi. Tüm uyarı ve önerilerimize rağmen bu kolaylıklar sağlanmadı" şeklinde konuştu.

1 EKİM'DE KANUN TEKLİFİ SUNULACAK

Tekstil sektöründe doğrudan ve dolaylı olarak milyonlarca insanın istihdam edildiğini vurgulayan Tekin, krizden çıkış için acil devlet desteği gerektiğini söyledi. Tekin, "1 Ekim'de Meclis açılır açılmaz bir kanun teklifi vereceğiz. Tekstil sektörünün ayakta kalabilmesi için vergi muafiyeti, enerji indirimi ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi şart. İktidarın da bu teklife destek vermesi gerekiyor" dedi.

Açıklamasında esnaf ve sanayi odalarına da çağrıda bulunan Gürsel Tekin, "Sizlerden aidat toplayan Sanayi ve Esnaf Odaları bu sorunları neden basına, medyaya ve gündeme taşımıyor? Temsilcilerinizin çıkıp aslanlar gibi bu sektörün hakkını araması lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tekin Ümraniye'de tekstil esnafını dinledi, 1 Ekim'de kanun teklifi sözü verdi - Son Dakika

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