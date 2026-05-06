Tekin ve Wang Eğitim İş Birliği Görüşmesi

06.05.2026 02:21
Bakan Tekin, OECD Beceriler Zirvesi'nde Çinli mevkidaşıyla eğitim alanında iş birliği konularını görüştü.

İSTANBUKL Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, OECD Beceriler Zirvesi kapsamında Çin İnsan Kaynakları Sosyal Güvenlik Bakanı Wang Xiaoping ile bir araya geldi.

Bakan Tekin, İstanbul'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Beceriler Zirvesi kapsamında Çin İnsan Kaynakları Sosyal Güvenlik Bakanı Wang ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakan Tekin, iki ülke arasında çok yakın, bir o kadar da geliştirilebilecek bir ilişki ağı olduğunu, buraya odaklanmaları gerektiğini söyledi. Eğitim alanındaki iş birliğini geliştirebilecek her türlü davete açık olduklarını belirten Tekin, "Karşılıklı olarak hükümet burslarından eğitim ve öğretim teknolojilerine kadar, mesleki teknik eğitimden öğretmenlerin eğitimine kadar birçok alanda iş birliği yapmak isteriz" dedi.

'EĞİTİMDEN YOLA ÇIKMAMIZ GEREKİYOR'

Ekonomik iş birliğini geliştirme noktasında iki ülke liderlerinin samimi bir çabası olduğunu kaydeden Bakan Tekin, "Bunların başarılı olması için başlangıç noktası olarak eğitimden yola çıkmamız gerekiyor" dedi.

Çin ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin resmi olarak başlamasının 55. yılı olduğuna ancak iki ülke arasında binlerce yıllık bir ilişki bulunduğuna işaret eden Tekin, "Bu köklü ilişkileri geliştirmek için çok küçük bir çaba bile yeterli olabilir. 55. yılı da bu anlamda bir imkan olarak değerlendirebiliriz. Biz, Çin'le eğitim alanında daha yakın bir iş birliğini kurgulamak için hazırız" diye konuştu.

WANG, TEKİN'İ ÇİN'DEKİ ZİRVEYE DAVET ETTİ

Çinli Bakan Wang da Türkiye ve Çin'in gelişmekte olan iki büyük ekonomi olduğuna işaret etti. Devlet Başkanları düzeyindeki diplomatik temaslar sayesinde dostane ikili ilişkilerin yeni bir noktaya taşındığını ifade eden Wang, Çin ile Avrupa ve Çin ile Türkistan arasında Türkiye'nin kilit rolü oynadığını belirtti. Wang, ikili ekonomik ilişkilerden halklar arasındaki iletişime kadar iyi ilişkilerin günden güne arttığını vurguladı.

Bu yıl Eylül ayında Çin'in Şangay kentinde Finans Becerileri Zirvesi düzenleyeceklerini kaydeden Wang, zirveye Milli Eğitim Bakanı Tekin'i davet etti. Bakan Tekin, bu zirveye katılmaktan memnuniyet duyacağını, bu kapsamda eğitim alanında iş birliğini artırmak için çalışma grupları da oluşturulabileceğini dile getirdi. Görüşmede Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ve Bakanlık bürokratları da yer aldı.

Kaynak: DHA

