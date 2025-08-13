Tekirdağ Balıkçıları Yeni Sezona Hazır

Tekirdağ'da tekne ve ağlarını onaran balıkçılar, yeni sezonu heyecanla bekliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca su ürünleri avcılığıyla ilgili hazırlanan tebliğlerin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından 12 metrenin altındaki balıkçı tekneleri 15 Ağustos'ta, 12 metreden büyük balıkçı tekneleri ise 1 Eylül'de "Vira bismillah" diyecek.

Tekirdağ'da limanda demirli ekmek teknelerinin bakımlarını yapan balıkçılar, yeni sezonda bol lüfer avlamayı umut ediyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların tatlı bir heyecan yaşadığını söyledi.

Yeni sezon için hazırlıkların umutla sürdüğünü aktaran Pehlivanoğlu, bu yıl lüferin bol olmasını beklediklerini dile getirdi.

Pehlivanoğlu, 12 metrenin altındaki balıkçıların Marmara'ya 15 Ağustos'ta ağ atacağını belirterek, "Tekirdağ'da balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerini teknelerine bakım yaparak geçiriyor. Ağlarını yeniden onarıyorlar. Ayın 15'inde 12 metrenin altında olan balıkçı teknelerimiz sezona başlayacak." dedi.

"Lüfer yılı olacağını umut etmekteyiz"

Balıkçıların büyük heyecan yaşadığını vurgulayan Pehlivanoğlu, bu yılın bereketli geçmesini beklediklerini vurguladı.

Pehlivanoğlu, 12 metreden büyük balıkçı teknelerinin ise 1 Eylül'de denize ağ atacağını kaydetti.

Balıkçıların bol lüferle limana dönmesini temenni ettiklerini ifade eden Pehlivanoğlu, "Bu senenin lüfer yılı olacağını umut etmekteyiz. Yapmış olduğumuz istişarelerde bu sene lüferin bol olacağını tahmin ediyoruz." şeklinde konuştu.

Balıkçı Levent Günbey de hazırlıklarını tamamladığını ve Marmara'ya ağ atacakları günü beklediklerini anlattı.

Bu yıl lüfer, palamut ve istavritin bol olmasını beklediklerini dile getiren Günbey, yeni sezon için heyecanlı olduklarını aktardı.

Balıkçı Hüseyin Oğuz da Marmara'da lüferin bol olması umuduyla hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.