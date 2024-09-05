Adalet Bakanı Tunç, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi'nin Açılışını Duyurdu

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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, 4 ile hizmet verecek Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi'nin açılışını cuma günü gerçekleştireceklerini açıkladı.

Adalet Bakanı Tunç, yazılı açıklama ile adalet hizmetlerinin makul sürede ve etkin bir şekilde yürütülmesi hedefiyle çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Bakan Tunç, bu kapsamda Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale'de bulunan vatandaşların adli ihtiyaçlarına cevap verecek Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi'nin açılışını cuma günü gerçekleştirileceğini kaydetti. Hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeden adalet hizmetlerinin etkinliğini ve sunumunun kalitesini artırmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Tunç, "2016 yılından günümüze 9 bölge idare mahkemesini ve 18 bölge adliye mahkemesini faaliyete geçirerek Yargıtay ve Danıştay'ın iş yükünü azalttık. Yaptığımız tüm çalışmalarla güven veren ve erişilebilir adalet vizyonuyla adalet hizmetlerinin makul sürede ve etkin bir şekilde yürütülmesini hedefliyoruz" dedi.

Fiziki altyapının güçlendirilmesinin yargı hizmetlerinin kalitesini büyük ölçüde artırdığını kaydeden Bakan Tunç, "Yeni adliye saraylarımızın yanı sıra yüksek yargı organlarımızın yeni hizmet binalarına kavuşturulmasını sağladık. Mahkeme sayılarımızı yükselterek iş yükünü önemli oranlarda azalttık. İstinaf yargısıyla iki dereceli yargılamadan üç dereceli yargılamaya geçişle yine hak arama yollarında sessiz reformlara imza attık. Vizyonunu, 'Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen, öngörülebilir bir adalet sistemi' olarak belirlediğimiz Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi ile de çalışmalarımıza aynı doğrultuda devam edeceğimizin sözünü vermiş olacağız" ifadelerini kullandı.