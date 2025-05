Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer: "Tekirdağ Tarımda Öncü Olacak"

(TEKİRDAĞ)- Tarım alanında gerçekleştirdiği uygulamalar ve hayata geçirdiği projeler ile Tekirdağ'ın tarımda öncü bir kent olması hedefi doğrultusunda ilerleyen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, tarımsal alandaki desteklerini 3.5 kat arttırdı. Başkan Candan Yüceer, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tekirdağ'daki tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyel sadece ilimizi değil, Türkiye'yi de ayağa kaldıracaktır. Tekirdağ tarımda öncü kent olacak" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, tarımsal alandaki desteklerine devam ediyor. Desteklerini 3,5 kat arttıran Büyükşehir Belediye, 8 su ürünleri kooperatifine üye, Tekirdağ plakalı, yeşil ruhsatlı ve 12 metreden küçük teknesi bulunan 155 balıkçıya malzeme desteğinde bulundu.

Rasyon Uygulamalı Yarı Otomatik Yem Hazırlama Tesisi Projesi 2024

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ilk kez "Rasyon Uygulamalı Yarı Otomatik Yem Hazırlama Tesisi" projesi (Rasyon Uygulamalı Yarı Otomatik Yem Hazırlama Tesisi'ne ait konik tabanlı sac yem siloları, tüp helezonlar, yarı otomatik elektronik kantar, pano ve silo üstü dörtlü dağıtım sistemi) hazırlanarak Süleymanpaşa Süt Üreticileri Birliği ile protokol imzalandı. Protokol kapsamında proje tutarının yüzde 70'lik kısmı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı.

Salça Makinesi ve Karıştırma Kazanı Dağıtım Projesi 2024

Kadınların salça yapımı aşamasındaki sürecini kısaltmak, iş gücünü bir nebze de olsa hafifletmek, aile ekonomilerine dolaylı olarak ülke ekonomisine katkıda bulunmalarına imkan sağlamak amacıyla 18 adet salça makinesi ve 36 adet karıştırma kazanı temin edilmiş olup dağıtımı yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Proje tutarının yüzde 70'lik kısmı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından, geriye kalan yüzde 30'luk kısmı ise birlik tarafından karşılandı.

Sebzeciliği Geliştirme Projesi 2024

Sebze üreticilerinin desteklenmesi, tüketicinin ihtiyacı olan taze sebze arzının sağlanması ve sosyal belediyecilik misyonu gereği üretici örgütlerinin desteklenmesi amacıyla, 112 bin 980 adet kapya biber fidesi, 129 bin 780 adet sofralık domates fidesi ve 56 bin 280 adet salçalık domates fidesi olmak üzere bugüne kadar dağıtılan en yüksek fide sayısına ulaşılarak toplamda 299 bin 40 adet dağıtım gerçekleştirildi.

2025 yılında

2025 yılında ise 33 bin 408 adet salçalık domates fidesi, 75 bin 264 adet sofralık domates fidesi, 49 bin 920 adet kırmızı kapya biber fidesi, 42 bin 984 adet karpuz fidesi ve 34 bin 560 adet kavun fidesi olmak üzere toplam 236 bin 136 adet fide dağıtımı yapılacak.

Tarla yolları hasat öncesi greyderli bakım (Reglaj) 2024

Tarla yollarında bozulmalar nedeniyle hasat döneminde yüklü traktör ve biçerdöverler için ciddi ulaşım sorununun en aza indirilmesi ve oluşabilecek kazaların önüne geçilmesi amacıyla 11 ilçe 373 mahallede tarla yollarının greyderli bakım (reglaj) çalışmasına hasat öncesi başlanarak planlandığı sürede tamamlandı. 2025 yılı tarla yoları bakım çalışmalarına başlandı.

8'inci Hasat Bayramı 2024

Tekirdağ ili ziraat odaları başkanlıkları ile birlikte organize edilen 8. Hasat Bayramı, 2024 yılı haziran ayında Malkara'nın Çavuşköy Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Mera İyileştirme ve Yönetimi Projesi 2025

Proje kapsamında 11 mahallenin 3 bin 650 dekar merasına 73 bin kg 20*20*0 kompoze gübre uygulaması yapıldı.

Arı Yaşam Gücü Projesi 2025

Tekirdağ ili arı yetiştiricileri, Muratlı, Malkara-Süleymanpaşa Bal Üretici Birliği ile imzalanan protokol kapsamında arı keki bedelinin yüzde 50'si Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanarak 680 üreticiye toplam 80 bin kg arı keki dağıtımı yapıldı.

Karma Yem Projesi 2025

Tarımsal kalkınma kooperatifleri, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Süleymanpaşa Süt Üreticileri Birliği, Malkara Süt Üreticileri Birliği, Hayrabolu Süt Üreticileri Birliği, Saray Süt Üreticileri Birliği, Çorlu-Marmaraereğlisi- Ergene Süt Üreticileri Birliği üyesi olmak şartı ile büyükbaş hayvan sahibi süt hayvancılığı işletmesi olan yetiştiricilere 2025 yılı ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarında toplam 4 milyon 484 bin 150 kg yem dağıtıldı. Yem bedelinin yüzde 85'i (54 milyon 502 bin 500 TL) hayvan yetiştiricisi, yüzde 15'i (8 milyon 175 bin 375 TL) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı. Proje devam ediyor.

Kuzu-Oğlak Yemi Desteği Projesi 2025

Tekirdağ İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile yapılan protokol kapsamında bin 408 yetiştiriciye 2 milyon 94 bin 900 kg kuzu-oğlak yemi dağıtımı gerçekleştirilmiş olup yem bedelinin yüzde 50'si (11 milyon 520 bin 950 TL) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı.

"Tekirdağ tarımda öncü kent olacak"

Büyükşehir Belediyesi olarak tarım alanında önemli projelere imza attıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkan Candan Yüceer, şunları kaydetti:

"Tekirdağ yüzde 60'ı tarım arazisi olan, tarım ve hayvancılıktaki potansiyeli çok yüksek olan belki de tek il. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılık gibi stratejik öneme sahip olan bir alana sırtımızı dönemeyiz. Dolayısıyla tarım ve hayvancılıkta çok önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltmak, tarımsal altyapıyı güçlendirmek, verimliliği, üretimi ve karlılığı artırmak ve üreticilerin pazar payını büyütmek amacıyla kapsamlı bir tarım stratejisi oluşturduk. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'mıza ayırdığımız bütçeyi 3,5 katına çıkardık. Bu bütçenin içinde üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu su depolarından, tarla yollarının açılmasına, sebze yetiştiricilerinin ürün çeşitlerinin arttırılmasına kadar birçok kalem bulunuyor. Sürdürülebilir projelerle üreticilerimize can suyu oluyoruz. Gıda ve Tarım Anonim Şirketi'ni kurduk. Birlikte yerel üreticiyi destekleyecek projeler geliştiriyoruz. Burada üretilen ürünlerin doğrudan Tekirdağ halkına ulaşmasını sağlayacağız. Hem üreticimiz kazanacak hem de vatandaşımız kaliteli ürüne uygun fiyata erişecek. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü Tekirdağ çiftçisi, üreticisi bunu sonuna kadar hak ediyor. Tekirdağ'daki tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyel sadece ilimizi değil, Türkiye'yi de ayağa kaldıracaktır. Tekirdağ tarımda öncü kent olacak. Büyükşehirle güçlü üretici, güçlü Tekirdağ."

"Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üreticilerimizin yanında olacağız"

Tüm üreticilerin 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nü de kutlayan Başkan Yüceer, "Alın terini can suyuna dönüştüren, toprağı sevgiyle bereketlendiren ve gece gündüz demeden çalışan çiftçilerin, yediğimiz her lokmada emeği var. Üreticimizin emek ve alın terinin karşılığını bulmasına, tüketicilerin ürünlerini sağlıklı ve ekonomik koşullarda temin edebilmelerine imkan sağlayacak projeleri gerçekleştirmek için çok çalışacağımızı tüm üreticilerimizin bilmesini isterim. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üreticilerimizin yanında olacağız. Çalışan ve üreten çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun" diye konuştu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından sebze üreticilerine yönelik hazırlanan "Sebzeciliği Geliştirme Projesi" kapsamında organize edilen Fide Dağıtım Töreni, 15 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 11.00'da Sahil Dolgu Alanı'nda (amfitiyatro yanı) gerçekleştirilecek.