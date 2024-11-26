Tekirdağ'da 2 Yaşındaki Sıla'nın Ölümüyle İlgili Dava Başlatıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 2 Yaşındaki Sıla'nın Ölümüyle İlgili Dava Başlatıldı

Tekirdağ\'da 2 Yaşındaki Sıla\'nın Ölümüyle İlgili Dava Başlatıldı

Tekirdağ'da 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri, cinsel istismar ve darp sonucu yaşamını yitirdi. Anne ve 4 şahıs hakkında ağır hapis cezası talep edildi.

26.11.2024 20:19  Güncelleme: 20:20
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TEKİRDAĞ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede 1 ay sonra yaşamını yitiren 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin ölümüyle ilgili 5 şüpheli hakkında hazırlanan iki ayrı iddianamede anne Bakiye Yeniçeri (29) için 67 yıl, suça sürüklenen çocuklar G.K.'ya (14) 66 yıl, K.A.'ya (13) ise 48 yıl ve müebbet hapis cezası istendi.

Malkara ilçesinde yaşayan Bakiye Yeniçeri, kızı Sıla Yeniçeri'yi 2 Ağustos'ta Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yeniçeri, vücudunda morluklar olan çocuğunun bıraktığı komşusu tarafından düşürüldüğünü ve yaralandığını söyledi. Muayenesi yapılan Sıla Yeniçeri, daha sonra ailesine teslim edilip, evine gönderildi. Aile, 8 Eylül akşamı Sıla Yeniçeri'yi yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın haldeki Sıla Yeniçeri'yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan Sıla Yeniçeri, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muayene edilen Sıla Yeniçeri'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyat edildi. Hastane ayrıca Sıla Yeniçeri'den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Gizlilik kararı alınan soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakiye Yeniçeri'nin de aralarında olduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmada Bakiye Yeniçeri, dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (57), komşusu ve çocuklardan K.A.'nın babası Kani A. (32) ile bebeğin bırakıldığı komşunun çocukları G.K. ve K.A. tutuklandı. Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, Sıla Yeniçeri'nin cinsel istismara uğradığının adli tıp raporlarıyla kesinleştiğini açıkladı. Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Sıla Yeniçeri, 7 Ekim günü 1 aylık yaşam savaşını kaybetti. Tutuklu sanıklardan Kani A., geçtiğimiz günlerde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

Sıla bebek soruşturması Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanarak davanın açılması amacıyla fezleke Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Başsavcılık, Bakiye Yeniçeri, dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö., komşusu Kani A. ile suça sürüklenen çocuklar G.K. ve K.A. için iki ayrı iddianame hazırladı. Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede anne Bakiye Yeniçeri için, 'İhmali davranışla kasten insan öldürme', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali" suçlarından toplam 67 yıl hapis cezası talep edildi. Sanlı Ö., hakkında, 'Suçu bildirmeme, gizleme' suçundan 1 yıl 6 ay, çocuklardan K.A.'nın babası Kani A için ise 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 28 yıl 6 ay hapis cezası talep edildi.

Suça sürüklenen çocuklar G.K. ve K.A. için hazırlanan iddianame ise Tekirdağ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede ise, G.K. için, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 66 yıl, K.A. hakkında da, ise 'Nitelikli cinsel istismar', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 48 yıl ile 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 2 Yaşındaki Sıla'nın Ölümüyle İlgili Dava Başlatıldı - Son Dakika

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