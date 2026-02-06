Tekirdağ'da Kentsel Dönüşüm Dört Oturumda Ele Alındı

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Tekirdağ Planlama Ajansı (TEKPA) iş birliğinde düzenlenen Afetlere Dayanıklı Tekirdağ- Deprem Güvenliği ve Toplum Odaklı Çözümler Çalıştayı, ikinci günün ardından tamamlandı.

Afetlere Dayanıklı Tekirdağ-Deprem Güvenliği ve Toplum Odaklı Çözümler Çalıştayı, ikinci günün ardından tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi Yılmaz İçöz Sahnesi'nde gerçekleştirilen çalıştayda kentsel dönüşüm, planlama, çevresel, finansal, hukuki ve uygulama boyutlarıyla dört oturumda ele alındı. Oturumun ilk gününde ele alınan bilimsel verilerin değerlendirilmesi doğrultusunda, çalıştayın ikinci gününde bu veriler doğrultusunda sürdürülebilir politikalar oluşturulmasına yönelik yapılabilecekler ele alındı.

Çalıştaya, büyükşehir belediyesi daire başkanları, kurum ve kuruluşların amirleri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.

Kentsel dönüşümün önemi anlatıldı

Çalıştayın birinci oturumunda, Şehir Plancısı ve TEKPA Koordinatörü Dr. Ömer Selvi moderatörlüğünde "Kentsel Dönüşümün Planlama Boyutu" konuşuldu. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu, "Dirençli Kentler İçin Nasıl Bir Kentsel Dönüşüm?" başlıklı sunumunda, kentsel dönüşüm planlamasının kentleri afete dirençli hale getirmedeki rolüne ilişkin katılımcılara bilgiler aktardı. Yine aynı oturumda Şehir Plancısı ve Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ekici tarafından "Ulaşılamayan Konut: Türkiye'de Barınma Hakkı" başlıklı sunum yapıldı.

Mimari yapıların toplumsal yaşamla uyumu

"Kentsel Dönüşümün Fiziksel ve Çevresel Boyutu" temalı ikinci oturumun moderatörlüğünü, TEKPA Genel Müdürü Mehmet Akyürek üstlendi. İkinci oturumda, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi İpek Sakarya, "Orta Ölçekli Kentlerde Kentsel Dönüşümün Fiziksel Çevre Üzerindeki Etkileri: Çanakkale Örneği" başlıklı sunumunda, orta ölçekli kentlerde kentsel dönüşüm adı altında ortaya çıkan sorunları masaya yatırdı. Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Ünlü ise "Kentsel Dönüşüm, Mimarlık ve Çevresel Stres" konulu sunumuyla, kentsel dönüşüm kapsamında mimari yapıların toplumsal yaşamla uyumlu şekilde ele alınması gerektiğinin altını çizerek, insanı odağına almayan bir kent estetiğinin hayata geçirilmemesi gerektiğine dikkat çekti."

Sosyal konut ve barınma hakkı konuşuldu

Çalıştayın üçüncü oturumu "Kentsel Dönüşümün Finansal ve Hukuki Boyutu" başlığı altında ele alındı. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hepşen, "Kentsel Dönüşümün Finansmanı: Doğrular ve Yanlışlar" sunumuyla, finansal kaynaklı çözümler üzerinde durdu. Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ezgi Orhan, dönüşüm mevzuatı ve risk azaltma uygulamalarını aktarırken, 2023 yılı sonrası mevzuatına da konuşmasında geniş yer verdi. Oturumun son konuşmacısı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İdil Akyol Koçhan ise 6306 sayılı Kanun'un ne vaat ettiği, nasıl bir kentsel dönüşüm yapılabileceği, sosyal konut ve barınma hakkının benimsenmesi gibi birbirinden önemli soruları kentsel dönüşüm açısından ele aldı.

Günün son oturumunda "Kentsel Dönüşüm Uygulamaları" başlığı altında İstanbul ve Tekirdağ örnekleri paylaşıldı. İBB Kentsel Dönüşüm Planlama Şube Müdür Yardımcısı Dr. Gökçer Okumuş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm uygulamalarını aktarırken, Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Çabuk, İstanbul'dan iki örnek üzerinden kentsel dönüşüm süreçlerini değerlendirdi. Tekirdağ Kentsel Dönüşüm A.Ş. Genel Müdürü Özer Akay ise Tekirdağ'daki kentsel dönüşüm süreçlerinde uygulanan modelleri anlattı.

"Tekirdağ için yol gösterici bir çerçeve sunacağına inanıyorum"

Çalıştayın kapanış konuşmasında TEKPA Genel Müdürü Mehmet Akyürek, çalıştay sürecinde ortaya konan ortak yaklaşım ve temel noktalara dikkat çekti. Akyürek, "Geride bıraktığımız oturumlar bir kez daha gösterdi ki afetlere karşı dirençli kentler oluşturmak yalnızca mühendislik ve planlama meselesi değil, bilim, kamu yönetimi, yerel yönetimler, meslek odaları ve toplumun birlikte hareket etmesini gerektiren bütüncül bir sorumluluktur. Bu çalıştayın en değerli çıktılarından biri, kentsel dönüşümün yalnızca yapı yenileme değil, aynı zamanda risk azaltma odaklı bir politika olarak ele alınması gerektiği konusunda herkesin hemfikir olmasıdır. Tüm bu değerlendirmelerin Tekirdağ için yol gösterici bir çerçeve sunacağına inanıyorum. Bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşan tüm konuşmacılara, katkı sağlayan kurumlara, meslek odalarına ve emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.