Tekirdağ'da Askerlerle İftar

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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 5. Kolordu Komutanlığı'nda vatani görevini yapan askerlerle iftar yaptı.

Vali Soytürk ve Tokel, askerlik görevini yapan er ve erbaşlarla bir süre sohbet etti.

Edilen dua ve okunan ezanın ardından programa katılanlar oruçlarını açtı.

Mehmetçikle iftar yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Soytürk, askerlere hayırlı ramazanlar diledi.

Soytürk ve Tokel, askerlere görevlerinde başarılar diledi.

Programa, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Çorlu Kaymakamı Murat Eren, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin de katıldı.

-Süleymanpaşa'da "Halk Sofraları" kurulmaya devam ediyor

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen "Halk Sofraları" devam ediyor.

Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde düzenlenen Halk Sofraları, Karadeniz Mahallesi'nde kuruldu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, iftar öncesi vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Nallar, ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğunu aktararak, Halk Sofraları'yla buluşmaya devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

İftar sonrası çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi.