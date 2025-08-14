Tekirdağ'da Deniz Kırmızıya Büründü

MARMARA Denizi'nin Tekirdağ sahilinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle kıyıya sürüklenen kızıl yosunlar, denizi kırmızıya bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin 12-14 Ağustos tarihleri arasında Marmara Bölgesi için uyardığı kuvvetli rüzgar ve fırtına, Tekirdağ sahilinde etkisini gösterdi. Bölgede yaşanan fırtına sonrası denizdeki kızıl yosunlar, Süleymanpaşa ilçesinde kıyıya sürüklenerek, suyun kırmızı renge bürünmesine neden oldu. Yosunlar nedeniyle bazı bölgelerde zaman zaman rahatsız edici koku da oluştu.

Haber - Kamera: Abdullah YALÇIN/ Tekirdağ,