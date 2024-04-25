Tekirdağ'da Filistinliler için oturma eylemi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tekirdağ'da Filistinliler için oturma eylemi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in saldırıları altındaki Filistinliler için oturma eylemi düzenledi. Vatandaşlar, Gazze'ye özgürlük taleplerini dile getirerek İsrail'in saldırılarını lanetledi.

25.04.2024 22:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da Filistinliler için oturma eylemi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da bir araya gelen vatandaşlar İsrail'in saldırıları altındaki Filistinliler için oturma eylemi yaptı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan valilik meydanında bir araya gelen vatandaşlar ve STK üyeleri, aylardır İsrail'in saldırıları altındaki Gazze için oturma eylemi yaptı. 'Gazze'ye özgürlük, kahrolsun İsrail' gibi yazılı pankartlarla oturma eylemi yapan vatandaşlar Gazze'ye saldırıları lanetledi.

Oturma eyleminde açıklamalarda bulunan Muhammed Emin Akagündüz, "Gazze 17 yıldır acımasız bir abluka altında ve son 5 aydır soykırım niteliğinde saldırılar ile karşı karşıya. İsrail çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan sivili katletti. Okullar, hastaneler, ibadethaneler ve yaşam alanları yok edildi. On binlerce insan yerinden edildi. Hayatta kalanları ise çok zor şartlar altında yaşamını devam ettirmeye çalışıyor. Filistin'deki durum her geçen gün daha da kötüleşiyor. İsrail, Gazelilerin temel insani ihtiyaçlara ulaşmasına dahi engel oluyor. Gazze halkı açlık ve savaş ile sınanıyor. Her gün yüzlercesi buna yenik düşüyor" dedi.

Kaynak: İHA

Filistin, Tekirdağ, İsrail, Gazze, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Filistinliler için oturma eylemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:46 Öğrenci velisinden kadın öğretmene yumruklu saldırı Öğrenci velisinden kadın öğretmene yumruklu saldırı
21:16 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye Sahalara Döndü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye Sahalara Döndü
20:45 Ermenistan Başbakanı Paşinyan: 1915 travmasını atlatmalıyız Ermenistan Başbakanı Paşinyan: 1915 travmasını atlatmalıyız
20:30 Çanakkale Boğazı’nda kuru yük gemisinde yangın Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisinde yangın
19:40 ABD’de Gazze protestoları ülkenin dört bir yanındaki üniversitelere yayıldı: 400’den fazla gözaltı var ABD'de Gazze protestoları ülkenin dört bir yanındaki üniversitelere yayıldı: 400'den fazla gözaltı var
22:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çay davetine YRP lideri Fatih Erbakan davet edilmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çay davetine YRP lideri Fatih Erbakan davet edilmedi
19:15 Arama çalışmalarına ara verildi Yaklaşık 1 yıldır kayıp olan ekonomistin ailesinden DNA örneği alındı Arama çalışmalarına ara verildi! Yaklaşık 1 yıldır kayıp olan ekonomistin ailesinden DNA örneği alındı
18:59 Konya’nın Doğanhisar ilçesinde, Yeniden Refahlı belediye başkanı partisinden istifa etti Konya'nın Doğanhisar ilçesinde, Yeniden Refahlı belediye başkanı partisinden istifa etti
17:39 Boşanma aşamasındaki şahsın cesedi doğal gaz borusuna asılı halde bulundu Boşanma aşamasındaki şahsın cesedi doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
17:36 Mahkemede Banu Parlak’la yüzleşen Dilan Polat, hakimin kararını duyunca sinir krizi geçirdi Mahkemede Banu Parlak'la yüzleşen Dilan Polat, hakimin kararını duyunca sinir krizi geçirdi
17:33 Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda Cezası 10 katına çıkıyor Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda! Cezası 10 katına çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 22:39:42. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Filistinliler için oturma eylemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement