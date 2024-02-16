Tekirdağ'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ\'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da Çorlu ilçesinde fuhşa aracılık ve yer temin etme suçu kapsamında masaj salonlarına düzenlenen operasyonda, 25'i kadın 37 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

16.02.2024 13:15
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Tekirdağ'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde fuhşa aracılık ve yer temin etme suçu kapsamında masaj salonlarına operasyon düzenledi.

Operasyonda, 25'i kadın 37 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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