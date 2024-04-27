Tekirdağ'da Küçük Teknelerle Avlanan Balıklar Tezgahlarda - Son Dakika
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Tekirdağ'da Küçük Teknelerle Avlanan Balıklar Tezgahlarda

Tekirdağ\'da Küçük Teknelerle Avlanan Balıklar Tezgahlarda

Av sezonunun sona ermesiyle birlikte Tekirdağ'da büyük teknelerde bakım çalışmaları başlarken, küçük tekneler Marmara Denizi'ne açılarak taze balık avlamaya devam ediyor. Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, küçük tekne balıkçılarının sardalya, istavrit ve lüfer tutarak faaliyetlerine devam ettiğini belirtti. Balıkçı Hasan Erol ise yasak dönemlerinde bile tezgahlarda her zaman taze balık bulunduğunu söyledi.

27.04.2024 14:39
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Av sezonunun 15 Nisan'da büyük tekneler için sona ermesinin ardından, Tekirdağ'da tezgahları küçük teknelerle avlanan balıklar süslüyor.

Sezonun bitmesinin ardından büyük teknelerde bakım ve onarım çalışmaları başladı.

Yasağın dışında kalan küçük tekneler ise Marmara Denizi'ne taze balık için açılmaya devam ediyor.

Kentte, tezgahların balık ihtiyacını küçük tekneler karşılıyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, 12 metrenin altındaki balıkçı teknelerinin denize ağ atmaya devam ettiğini söyledi.

Kentte küçük tekne balıkçılarının avcılığı sürdürdüğünü ifade eden Pehlivanoğlu, "Büyük tekneler limanda bakım çalışması yapıyor. Küçük tekne balıkçıları denizde nasiplerini aramaya devam ediyor. Şu anda sardalya, istavrit ve lüfer tutarak faaliyetlerine devam ediyorlar. Gelecek sezon içinde güzel balık olacak gibi duruyor." dedi.

Balıkçı Hasan Erol da tezgahta her zaman taze balık olduğunu dile getirdi.

Vatandaşların yasak olunca hiç balık olmayacak diye düşünmesinin yanlış olduğunu aktaran Erol, "Küçük tekneler denize açılmaya devam ediyor. Olta balıkçıları avlanıyor. Yaz boyunca da tezgahlarda taze balık olmaya devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Küçük Teknelerle Avlanan Balıklar Tezgahlarda - Son Dakika
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