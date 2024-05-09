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Liseli Öğrenciler Doğal Boyalarla Bebek Kıyafetleri Üretmek İstiyor

Liseli Öğrenciler Doğal Boyalarla Bebek Kıyafetleri Üretmek İstiyor

Tekirdağ'da bir lisenin tekstil bölümü öğrencileri, mor lahana ve soğan kabuğundan organik boya elde ederek bebek kıyafetlerinin üretiminde kullanılmasını istiyor. Öğrenciler, TÜBİTAK'a başvurarak proje haline getirdikleri çalışmalarıyla üçüncü oldu. Doğal boyaların kullanılmasıyla hem çevreye zarar veren kimyasalların azaltılması hem de su ve elektrik tasarrufu sağlanabileceği belirtiliyor.

09.05.2024 11:53
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Tekirdağ'da mor lahana ve soğan kabuğundan organik boya elde eden bir lisenin tekstil bölümü öğrencileri doğal boyaların bebek kıyafetlerinin üretiminde kullanılmasını istiyor.

Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tekstil Bölümü öğrencileri Yasin Güllü ve Arif Sertbinici, boyaların içindeki kimyasalların çevreye zararlarını ortadan kaldırmak amacıyla doğal boya üretmek için çalışmaya başladı.

Organik boya üretme isteklerini danışman öğretmenleri Elçin Atasoy ile paylaşan öğrenciler çalışmalarıyla mor lahana ve soğan kabuğundan laboratuvar ortamında doğal boya elde ettiler.

Ürettikleri boyanın bebek kıyafetlerinde kullanılmasının bebekler için yararlı olacağını düşünen liseliler, örnek kıyafetler de hazırladılar.

Öğrenciler çalışmalarında elde ettikleri verileri "Ekolojik Bebek Giysileri İçin Doğal Boyama" başlıklı proje haline getirerek TÜBİTAK'a başvurdu.

Öğrenciler, TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul Bölge Yarışmaları'nda üçüncü oldu.

-"Ekolojik denge önemli"

Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Kıroğlu, AA muhabirine, öğrencilerin çok anlamlı ve çevreci bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Çevre dostu projenin hak ettiği değeri de dereceye girerek gördüğünü ifade eden Kıroğlu, "Okul olarak TÜBİTAK yarışması için üç proje hazırlamıştık. Bunlardan birisi finallere kaldı ve üçüncü oldu. Tekstil okulu olduğumuz için bizim için ekoloji çok önemli. Bu yüzden çevre konusunda çok hassas oluyoruz." dedi.

"Kimyasallar hem insan sağlığına hem de doğaya zararlı"

Öğrencilerden Yasin Güllü de bebek kıyafetlerinde kullanılan kimyasal boyaların kullanımını azaltarak doğal boyalarla sağlıklı giysiler üretilmesini istediklerini dile getirdi.

Kimyasal maddelerin çevreye verdiği zararı da azaltmak istediklerini belirten Güllü, şunları kaydetti:

"Bölümümüzde çalışma yaparken çok kimyasal kullanıyoruz. Bu yüzden bu kimyasallardan çok atık çıkıyor. Kimyasallar hem insan sağlığına hem de doğaya zararlı. Biz de bunu azaltıp bitkilerden doğal boya elde edip çalışma yapmak istedik.

İçinde boya elde edebileceğimiz maddeler bulunduran bitkileri araştırdık. Çeşitli ürünlerle deneme yaptık. Soğan kabuğu ve mor lahanadan elde ettiğimiz boyalarla kumaşlarda boyama yaptık."

Güllü, projelerini daha da geliştirip farklı yarışmalara da katılmak istediklerini dile getirdi.

Ürettikleri boyanın bebek kıyafetlerinde kullanılmasını istediklerini ifade eden Güllü, "Fabrikalarda kıyafetlerin üretiminden sonra boyanın kimyasalının temizlenmesi için 10 yıkama yapılırken bizim ürettiğimiz kıyafetlerde sadece bir yıkama yapıyoruz. Bizim çalışmamız önemli ölçüde su ve elektrik tasarrufu da sağlayacaktır. Bu çalışmamızın yaygınlaştırılmasını istiyoruz, bölgemiz tekstil fabrikalarının yoğun olduğu bir yer. Bebek kıyafeti üreten tekstil firmalarıyla görüşüp bu noktada ön ayak olmak istiyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Arif Sertbinici de projeyle farkındalık oluşturduklarını ve yeni yarışmalara katılacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Çevre, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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