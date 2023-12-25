 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tekirdağ'da oto kurtarıcılar 'teröre lanet' konvoy oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da oto kurtarıcılar 'teröre lanet' konvoy oluşturdu

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırılarında 12 askerin şehit olmasının ardından Tekirdağ'da oto kurtarıcılar teröre tepki gösterdi. Oto kurtarıcılar araçlarına Türk bayrakları astı ve 'teröre lanet' konvoyu düzenledi.

Tekirdağ\'da oto kurtarıcılar \'teröre lanet\' konvoy oluşturdu
25.12.2023 - 21:31,
Abone Ol

TEKİRDAĞ'da oto kurtarıcılar, PKK'lı teröristlerin saldırılarında 12 askerin şehit olmasını ile ilgili terörü lanetlemek için araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırılarında 12 askerin şehit olmasının ardından Tekirdağ'da oto kurtarıcılar teröre tepki gösterdi. Süleymanpaşa ilçesinde Yeni Sanayi Sitesi'nde toplanan oto kurtarıcılar, araçlarına Türk bayrakları astı. Esnaf adına konuşan Osman Uncu, "Son iki günde yaşanan olaylardan dolayı hepimiz çok üzgünüz. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Rabbim bir daha bu acıları göstermesin, şehitler ölmez, vatan bölünmez" dedi.

Oto kurtarıcı sürücüleri daha sonra araçlarıyla çevre yolunda 'teröre lanet' konvoyu düzenledi. Polis ekipleri de konvoya eşlik etti.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Tekirdağ, Irak, PKK, Güvenlik, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da oto kurtarıcılar 'teröre lanet' konvoy oluşturdu - Son Dakika


22:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır
21:35
İran Cumhurbaşkanı Reisi'den İsrail'e tehdit: Siyonistler bu suçun bedelini mutlaka ödeyecek İran Cumhurbaşkanı Reisi'den İsrail'e tehdit: Siyonistler bu suçun bedelini mutlaka ödeyecek
21:17
Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı
21:01
Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler
20:25
Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
19:34
Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
19:13
Rus ordusu harabeye dönen hayalet şehir Maryinka'yı ele geçirdi Rus ordusu harabeye dönen hayalet şehir Maryinka'yı ele geçirdi
18:59
İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü

Son Dakika
22:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır
21:35 İran Cumhurbaşkanı Reisi'den İsrail'e tehdit: Siyonistler bu suçun bedelini mutlaka ödeyecek
21:17 Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı
21:01 Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler
20:25 Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
19:34 Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
19:13 Rus ordusu harabeye dönen hayalet şehir Maryinka'yı ele geçirdi
18:59 İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü
18:33 Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı
18:28 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 23:02:06. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da oto kurtarıcılar 'teröre lanet' konvoy oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement