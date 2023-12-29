TEKİRDAĞ merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, terör örgütü PKK/KCK'nın ilişki ağlarını deşifre edilmesine yönelik çalışmasında şüpheliler belirlendi. Polisin, Tekirdağ, İstanbul, Van ve Şırnak'ta düzenlediği operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Tekirdağ'a getirilen şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden E.B., R.A., C.T., A.Ö., H.O., E.A.D. ve E.E., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Görüntü ökümü
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-Polis ekiplerinin emniyetten çıkması
-Özel harekat polislerinin evlere girmesi
-Evlerde gerçekleştirilen aramalar
-Şüphelilerin araçla adliyeye getirilmesi
-Şüphelilerin adliyeye alınması
-Adliye genel ve detay
Haber: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika