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Tekirdağ'da PKK propagandası yapan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da PKK propagandası yapan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyon sonucunda H.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ\'da PKK propagandası yapan 3 şüpheliden 2\'si tutuklandı
27.12.2023 - 13:45,
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Tekirdağ'da terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yapan kişilere yönelik yaptığı çalışma sonrası bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda H.Ç, S.Ş. ve Y.T. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ş. ve Y.T. tutuklandı, H.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tekirdağ'da PKK propagandası yapan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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