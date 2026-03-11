Tekirdağ\'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir inşaat alanında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Pazarcık Mahallesi Bakacak mevkisindeki bir inşaat alanında, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Y.Ç, H.Ç, H.U. ve İ.U. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Y.Ç, H.Ç, H.U. ve İ.U. yaralandı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Saray ve Çerkezköy'deki hastanelere kaldırıldı. Y.Ç. ile H.Ç. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.