Tekirdağ'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Haberin Videosunu İzleyin
11.03.2026 12:21  Güncelleme: 13:31
Haber Videosu

Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki inşaat alanında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir inşaat alanında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Pazarcık Mahallesi Bakacak mevkisindeki bir inşaat alanında, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Y.Ç, H.Ç, H.U. ve İ.U. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Y.Ç, H.Ç, H.U. ve İ.U. yaralandı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Saray ve Çerkezköy'deki hastanelere kaldırıldı. Y.Ç. ile H.Ç. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA

13:19
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin'den yeni mesaj
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin'den yeni mesaj
13:12
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
13:08
Yüksel Yıldırım'ın Galatasaray için söylediklerine tepki yağıyor
Yüksel Yıldırım'ın Galatasaray için söylediklerine tepki yağıyor
13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
12:46
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
12:06
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
12:04
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
