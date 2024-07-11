Tekirdağ'da su dolu çukura düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tekirdağ'da su dolu çukura düşen çocuk hayatını kaybetti

Tekirdağ\'da su dolu çukura düşen çocuk hayatını kaybetti

Malkara ilçesinde komşularının bahçesinde açılan su dolu çukura düşen 11 yaşındaki Halil Buğra Gümüş, 51 gün süren tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi. Olayın ardından çocuk, Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve daha sonra Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Gümüş, yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gümüş, Balabancık Mahallesi'nde defnedildi.

11.07.2024 14:12
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TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde komşularının bahçesinde açılan su dolu çukura düşen Halil Buğra Gümüş (11), tedavi gördüğü hastanede 51 gün sonra yaşamını yitirdi.

Malkara'nın Balabancık Mahallesi'nde 19 Mayıs'ta arkadaşlarıyla oyun oynayan Halil Buğra Gümüş, komşuları H.B.'nin domates ve biber yetiştirdiği bahçesindeki su dolu çukura düştü. Halil'in düştüğünü gören arkadaşları, çevredekilerden yardım istedi. Çocuk bir süre sonra düştüğü çukurdan çıkarılırken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuk, ambulansla önce Malkara Devlet Hastanesi'ne, ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Halil Buğra Gümüş, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Gümüş, önceki gece 51 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Halil Buğra Gümüş, Balabancık Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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