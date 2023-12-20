 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tekirdağ'da Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet soruşturması: 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet soruşturması: 8 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Tapu Müdürlüğü'nde başlatılan rüşvet soruşturması kapsamında 4'ü kamu görevlisi 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli suç delilleri ele geçirildi.

Tekirdağ\'da Tapu Müdürlüğü\'nde rüşvet soruşturması: 8 şüpheli gözaltına alındı
20.12.2023 - 13:05,
Abone Ol
TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesi Tapu Müdürlüğü'nde 'rüşvet' soruşturması kapsamında 4'ü kamu görevlisi 8 şüpheli, gözaltına alındı.

? Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Muratlı ilçesi Tapu Müdürlüğü'nde 'rüşvet almak', 'taşınmazlar üzerinde usulsüz işlem yapmak', 'icra işlemlerine müdahale' iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'da belirlenen 9 adrese baskın yaptı. 4'ü kamu görevlisi, 4'u emlakçı olmak üzere 8 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, flaş bellek, dizüstü bilgisayar, ajandalar, 8 cep telefonu, ruhsatsız 3 tabanca, 22 mermi, 5 şarjör, 307 şişe kaçak içki ve 30 litre etil alkol ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Tekirdağ, Soruşturma, Gözaltı, Kaçakçılık, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet soruşturması: 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


12:30
İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi
12:06
Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58
MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:57
''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler! ''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler!
11:56
Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:53
İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da
11:27
Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü
11:23
Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar

Son Dakika
12:30 İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi
12:06 Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58 MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:57 ''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler!
11:56 Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:53 İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da
11:27 Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü
11:23 Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar
11:20 Yoğun bakıma kaldırıldığı konuşulan Yıldız Tilbe'den yalanlama geldi
11:01 Atatürk'e benzemediği söylenmişti! Darphane'den 5 TL'lik madeni paralarla ilgili açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 13:12:56. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet soruşturması: 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement