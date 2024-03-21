Kırklareli'nin Vize ilçesinden Tekirdağ'ın Saray ilçesine seyir halindeki minibüs, Çukuryurt Mahallesi Çayla Kavşağı'nda tırla çarpışarak devrildi.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi. Kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma için Saray ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 3 savcı görevlendirildi.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da tır, yolcu minibüsüne çarptı: 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı - Son Dakika
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), dolandırıcılık mağduru olunmaması için kullanıcılara finansal güvenliği artıracak davranış önerileri sunan bir infografik çalışması yayımladı. Çalışmada, kullanıcıların dolandırıcılık vakalarından korunmak için SMS, e-posta veya sosyal medya yoluyla gelen bildirimlerdeki bağlantılara tıklamamaları, bankanın resmi iletişim kanallarını kullanarak doğrulama yapmaları gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, banka hesaplarının hiç kimseye kullandırılmaması, şifrelerin kimseyle paylaşılmaması, güvenli olmayan mobil uygulamaların yüklenmemesi ve banka hesap özetlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi öneriliyor.
Merkez üssü Çankırı'nın Bayramören ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Küresel iklim değişikliği nedeniyle kış aylarının ılık geçmesi arıların kış uykusuna yatmamasına ve yaşlanmasına neden oluyor. Uşak Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Şahinler, arıların kış salkımı oluşturabilmeleri için hava sıcaklığının 10-12 derece civarında olması gerektiğini belirtti. Ancak son yıllarda hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle arılar kış salkımı oluşturamıyor, çalışmaya devam ediyor ve koloni kayıpları yaşanıyor. Bu durum arıcılık sektöründe rotaların değişmesine ve arıların daha yüksek noktalara taşınmasına neden olacak.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Afyonkarahisar, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirilen 'Bozdoğan-14' operasyonlarında 94 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin bölücü terör örgütü lehine slogan attığı, flama taşıdığı, örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu ve terör örgütü propagandası yaptığı belirlendi. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyale de el konuldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında Seyitgazi çiftçisine nohut tohumu desteği verildi. Proje ile 60 çiftçiye 895 dekar araziye ekilmek üzere yüzde 50 hibeli olarak 8 bin 950 kilo tohum desteği sağlandı.
Aksaray'da Taşpınar Belediyesine ait kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ve Türkiye Down Sendromu Derneği iş birliğiyle, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Jandarma personeli, çocuklarla bir araya gelerek onlara kumaş boyama etkinliği ve jandarma araçları hakkında bilgilendirme yaptı. Ayrıca, Erzak Tespit Köpeği ve Bomba Arama Köpeği tarafından yapılan gösteri büyük ilgi gördü.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tır ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Kazanın havadan çekilen dron görüntüleri de bulunuyor.
Bursa'da faaliyet gösteren bir kuyumcu, müşterilerinden kar payı vaadiyle altın ve nakit para topladıktan sonra kayıplara karıştı. Ancak polis ekipleri, şüphelileri yakalayarak adliyeye sevk etti. Şüphelilerin ifadelerinde, parayı çeviremediklerini ve müştekilerin baskısı üzerine dükkanı kapattıklarını söyledikleri belirtildi. 104 müşteki ise şikayetçi oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)