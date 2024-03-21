Tekirdağ\'da tır, yolcu minibüsüne çarptı: 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Küresel İklim Değişikliği Arıların Kış Uykusunu Etkiliyor

Küresel iklim değişikliği nedeniyle kış aylarının ılık geçmesi arıların kış uykusuna yatmamasına ve yaşlanmasına neden oluyor. Uşak Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Şahinler, arıların kış salkımı oluşturabilmeleri için hava sıcaklığının 10-12 derece civarında olması gerektiğini belirtti. Ancak son yıllarda hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle arılar kış salkımı oluşturamıyor, çalışmaya devam ediyor ve koloni kayıpları yaşanıyor. Bu durum arıcılık sektöründe rotaların değişmesine ve arıların daha yüksek noktalara taşınmasına neden olacak.