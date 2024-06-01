Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Hayrabolu, Çerkezköy ve Ergene ilçelerindeki operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1 kilo 230 gram sentetik uyuşturucu, 281 sentetik ecza hap ve 15 gram esrar ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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