Tekirdağ Kapaklı'da özel gereksinimli Esmanur, sembolik düğünle hayaline kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ Kapaklı'da özel gereksinimli Esmanur, sembolik düğünle hayaline kavuştu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde özel gereksinimli 25 yaşındaki Esmanur Kılıç için evinin önünde sembolik düğün düzenlendi. Ailesi ve AK Parti Kapaklı İlçe Teşkilatı'nın desteğiyle gerçekleşen etkinlikte davul ve zurna eşliğinde oynayan Esmanur, kardeşi Sami Kılıç'ın damat olduğu törende büyük mutluluk yaşadı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde özel gereksinimli 25 yaşındaki Esmanur Kılıç'ın gelinlik giyme ve düğün yapma hayali gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Mahallesi Köroğlu Sokak'ta yaşayan Orhan ve Aliye Kılıç çiftinin kızları Esmanur için evinin önünde, ailesi ile AK Parti Kapaklı İlçe Teşkilatının desteğiyle sembolik düğün düzenlendi.

Gelinlik giyen Esmanur, davul ve zurna eşliğinde oynayarak düğün heyecanı yaşadı.

Esmanur'un kardeşi Sami Kılıç'ın sembolik olarak damat olduğu etkinlikte, mahalle sakinleri ve davetliler de halay çekerek Esmanur'un mutluluğuna ortak oldu.

Hayalinin gerçekleşmesinden dolayı büyük mutluluk yaşayan Esmanur Kılıç, "Çok heyecanlıyım. Bu mutlu anımızda yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız." dedi.

Esmanur'un kardeşi Sami Kılıç da özel gereksinimli bireylerin sosyal hayatın dışında bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Ailesiyle Esmanur'u çocukluğundan itibaren hayatın içinde tutmaya çalıştıklarını belirten Kılıç, "Biz ailesi olarak Esmanur'un böyle bir gün yaşamasını istedik. Kendisi gelinlik giymeyi çok istiyordu. Bu anı yaşamak bizi de çok duygulandırdı." diye konuştu.

AK Parti Kapaklı İlçe Başkanı Dursun Tekin ise Esmanur'un hayalini öğrendikten sonra bu isteğe kayıtsız kalamadıklarını dile getirdi.

Etkinliğin Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ile parti yöneticilerinin desteğiyle düzenlendiğini aktaran Tekin, "Esmanur'un yanında olmak ve bu güzel gününde mutluluğunu paylaşmak istedik. Bugün komşularımızla ve Esmanur'la birlikte bu mutluluğa ortak olduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Esmanur Kılıç, Tekirdağ, AK Parti, Kapaklı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ Kapaklı'da özel gereksinimli Esmanur, sembolik düğünle hayaline kavuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir
İran’dan ABD Başkan Yardımcısı Vance’e: Bu savaşı siz başlattınız İran'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'e: Bu savaşı siz başlattınız
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Nepal’de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı Nepal'de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim

22:23
Umut Bozok’un hareketi maça damga vurdu
Umut Bozok'un hareketi maça damga vurdu
22:19
Maç bitti, Nuri Şahin çıldırdı: Yazıklar olsun
Maç bitti, Nuri Şahin çıldırdı: Yazıklar olsun
22:03
’Alihan Kuriş suç örgütü’ soruşturmasında firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı
'Alihan Kuriş suç örgütü' soruşturmasında firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı
21:55
Osimhen sakatlandı İşte 5 gollü nefes kesen maçın galibi
Osimhen sakatlandı! İşte 5 gollü nefes kesen maçın galibi
21:30
Berhan Şimşek’ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu: ’Düzelecek, özür dilerim’ dedi, inandım
Berhan Şimşek'ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu: 'Düzelecek, özür dilerim’ dedi, inandım
20:15
Olaylı maçın faturası ağır oldu UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza
Olaylı maçın faturası ağır oldu! UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 22:38:05. #7.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ Kapaklı'da özel gereksinimli Esmanur, sembolik düğünle hayaline kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement