Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.
Hacıoğlu, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
" Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Halil Fidan'ın "Adı: Enkaz" fotoğrafına oy veren Hacıoğlu, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" kategorisinden ise Mustafa Hassona'nın "Fosfor" fotoğrafını seçti.
"Çevre ve yaşam" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Yoldaş", "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "İstikbal göklerde" fotoğraflarını seçen Hacıoğlu, "Spor" kategorisinde ise Özgün Tiran'ın "Er meydanında" fotoğrafına oy verdi.
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