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Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Şahin, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğrafları inceleyerek tercihlerini belirledi.

Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
05.01.2024 - 10:07,  Güncelleme: 10:21
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şahin, makamında, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan seçkiden 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "İçimdeki çocuk" fotoğrafını tercih eden Şahin, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt"ta ise Mustafa Hassona'nın "Tarifsiz" adlı karesini seçti.

Şahin, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kaçış", "Haber"de Murat Kula'nın " Filistin'e destek", "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafına oy verdi.

Vali Şahin, fotoğraflarının hepsinin birbirinden güzel ve değerli olduğunu belirtti.

AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini anlatan Şahin, AA çalışanlarına başarılar diledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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