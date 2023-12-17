 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tekirdağ Şehir Hastanesinde 3 yılda 4 milyonu aşkın hasta sağlık hizmeti aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ Şehir Hastanesinde 3 yılda 4 milyonu aşkın hasta sağlık hizmeti aldı

Tekirdağ'da 3 yıl önce açılan Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi bugüne kadar aralarında 30 farklı ülke vatandaşı da olmak üzere yaklaşık 4 milyon 250 bin hastaya hizmet verdi.

Tekirdağ Şehir Hastanesinde 3 yılda 4 milyonu aşkın hasta sağlık hizmeti aldı
17.12.2023 - 11:18,
Abone Ol

Tekirdağ'da 3 yıl önce açılan Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi bugüne kadar aralarında 30 farklı ülke vatandaşı da olmak üzere yaklaşık 4 milyon 250 bin hastaya hizmet verdi.

Süleymanpaşa ilçesinde 2020 yılında açılan 114 bin 312 metrekare alana kurulu, 605 yatak, 128 poliklinik, 17 ameliyathane, 124 yoğun bakım, 22 palyatif, 22 diyaliz üniteleri, 15 yenidoğan yoğun bakım servisi ve 9 çocuk yoğun bakım yatağı bulunan hastane "bölgenin sağlık üssü" olarak öne çıkıyor.

Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, AA muhabirine, Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinin ileri düzey sağlık hizmetleri alınabilen "Merkez sağlık üssü" olduğunu belirtti.

Şehir hastanesinin sadece bölgedeki vatandaşlara değil özellikle Avrupa'dan gelen hastalara da sağlık hizmeti verdiğini ifade eden Kalkan, "Hastanemizin açıldığı günden bu yana yaklaşık 4 milyon 250 bin hasta sağlık hizmetlerinden yararlandı. Sadece Türkiye'deki vatandaşlara değil, Japonya ve Kanada da dahil olmak üzere 30 farklı ülkeden 2 bin 400 yabancıya da sağlık hizmeti verildi." dedi.

Kalkan, hizmete alındığından bu yana hastanede 120 bin ameliyat, 90 bin yatarak tedavi gerçekleştirildiğini vurguladı.

"Çocuk yan dallarımızla hastalarımıza hizmette öne çıkıyoruz"

Kalkan, hastalara birçok farklı alanda hizmet sunduklarını anlattı.

Hastanelerinde kardiyovasküler cerrahi ve kardiyoloji başta olmak üzere gastrointestinal sistem cerrahi, onkolojisi, onkolojik cerrahi hizmetlerin yanı sıra çocuk yan dallarında da önemli hizmetler sunduklarını anlatan Kalkan, "Çocuk yoğun bakımımızın bulunması ve ileri düzeyde çocuk hastalıklarının teşhis ve tedavisinin yapıldığı merkezimizde tüm çocuk yan dallarında yan dal uzmanlarımız bulunuyor. Çocuk servisimiz, çocuk yoğun bakım ünitemiz ve tüm çocuk yan dallarımızla hastalarımıza hizmette öne çıkmaktayız." ifadelerini kullandı.

Hastanenin "Anne bebek dostu" ünvanına sahip olduğunu da dile getiren Kalkan, düzenledikleri eğitim ve sertifikasyon programları ile kısa süre içerisinde "Yaşlı dostu" hastane ünvanını da almak istediklerine işaret etti.

Kalkan, hastanede 198 uzman hekim, 40 pratisyen hekim ve 21 laboratuvar uzmanıyla hizmet verdiklerini dile getirdi.

Tekirdağ'da yaşayan Mesut Aydemir de sunulan hizmetlerden son derece memnun olduğunu söyledi.

Hastanenin görünümü ve hizmetiyle takdir edilmesi gerektiğini belirten Aydemir, "Hastane açıldıktan sonra ilimize bir değer kattı. Hizmetlerinden gayet memnunuz. Randevu ve muayene, röntgen ve ultrason konusunda bugüne kadar bir sıkıntı yaşamadık. Allah razı olsun. Hizmet güzel bir hizmet memnunuz." dedi.

Şehir hastaneleri zincirlerinin 17'nci, kamu özel işbirliğiyle yapılan hastanelerinin 13'üncü halkası olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 13 Kasım 2020'de hizmete alınan hastaneye, 1912 yılında Tekirdağ'da doğan, 1996 yılında yaşamını yitiren iç hastalıkları mütehassısı, parlamenter, siyasetçi Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu'nun adı verilmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Şehir Hastanesi, Tekirdağ, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ Şehir Hastanesinde 3 yılda 4 milyonu aşkın hasta sağlık hizmeti aldı - Son Dakika


10:55
Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim
10:47
Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor
10:19
ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler
10:07
Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti
09:36
Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı
09:05
Uzaklaştırma kararı biten adam, ev basıp 4 çocuğunun annesini katletti Uzaklaştırma kararı biten adam, ev basıp 4 çocuğunun annesini katletti
09:02
Osman Gökçek'in sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti: Babasını görevden alanlar oğlunu alkışlıyor Osman Gökçek'in sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti: Babasını görevden alanlar oğlunu alkışlıyor
08:43
72 ilde dev operasyon! Ruhsatsız silah taşıyan 1558 kişi gözaltına alındı 72 ilde dev operasyon! Ruhsatsız silah taşıyan 1558 kişi gözaltına alındı

Son Dakika
10:55 Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim
10:47 Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor
10:19 ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler
10:07 Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti
09:36 Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı
09:05 Uzaklaştırma kararı biten adam, ev basıp 4 çocuğunun annesini katletti
09:02 Osman Gökçek'in sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti: Babasını görevden alanlar oğlunu alkışlıyor
08:43 72 ilde dev operasyon! Ruhsatsız silah taşıyan 1558 kişi gözaltına alındı
03:28 Kocaeli'de eğlence mekanında feci şekilde darp
00:27 İsrail'den Gazze'de insani felaket! Onlarca Filistinliyi diri diri toprağa gömmüşler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 11:30:04. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ Şehir Hastanesinde 3 yılda 4 milyonu aşkın hasta sağlık hizmeti aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement