Tekirdağ ve Keşan'da Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tekirdağ ve Keşan'da Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi

Tekirdağ ve Edirne'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini ciddi şekilde düşürdü. Sis nedeniyle feribot seferleri gecikmeli gerçekleşti ve polis ekipleri sürücüleri uyararak denetimlerini artırdı.

01.02.2025 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1) TEKİRDAĞ VE KEŞAN'DA SİS ETKİLİ OLDU

TEKİRDAĞ ve Edirne'nin Keşan ilçesinde sis etkili oldu

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde görüş mesafesi 15 metreye, kent merkezinde 30 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle Tekirdağ'dan Marmara Denizi'ndeki adalara yapılan feribot seferleri gecikmeli olarak yapıldı.

Polis ekipleri kentin önemli noktalarında önlem alarak sürücüleri uyardı. Hava sıcaklığının 7 derece olduğu Tekirdağ'da sisin ilerleyen saatlerde etkisini yitirmesi bekleniyor.

KEŞAN'DA DA ETKİLİ OLDU

Edirne'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Keşan'da sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle bazı binalar, gözden kayboldu. Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle olası kazalara karşı polis ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı. Yetkililer, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Tekirdağ, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Edirne, Yaşam, Polis, Keşan, Keşan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ ve Keşan'da Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:38 Bunun adı eşkıyalık Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti
14:34 AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı
13:57 Kılıçdaroğlu ’’Tartışmalara son ver’’ dedi, Özel’den jet hızıyla yanıt geldi Kılıçdaroğlu ''Tartışmalara son ver'' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
11:22 Trump fena korkuttu 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar Trump fena korkuttu! 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar
10:54 UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL’ye satıyorlar UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar
18:02 RTÜK, NOW TV’ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi RTÜK, NOW TV'ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi
17:58 Türkiye’de de satılan antibiyotikte ’ölüm’ riski Raflardan toplatılıyor Türkiye'de de satılan antibiyotikte 'ölüm' riski! Raflardan toplatılıyor
17:55 İsmail Kartal ilk maçında istediğini alamadı İsmail Kartal ilk maçında istediğini alamadı
17:38 Hatay’da 43 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi: Ölenlere kanım helaldir Hatay'da 43 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi: Ölenlere kanım helaldir
17:30 Otomotiv devi binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi binlerce çalışanını işten çıkaracak
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
17:04 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
16:58 Erdoğan’dan Özel’e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 15:19:19. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ ve Keşan'da Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.