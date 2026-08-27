Tekirdağlı Sporcular 15 Temmuz Şampiyonasında Başarı Elde Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağlı Sporcular 15 Temmuz Şampiyonasında Başarı Elde Etti

Tekirdağlı Sporcular 15 Temmuz Şampiyonasında Başarı Elde Etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'taki 15 Temmuz Tekvando Şampiyonası'nda Tekirdağlı sporcular Öykü Sena ve Adem derece aldı.

Sinop'ta düzenlenen 15 Temmuz Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonasında mücadele eden Tekirdağlı sporcular, iki derece elde etti.

Şampiyonada kızlar 57 kiloda Tekirdağ Yavuzspor Kulübü sporcusu Öykü Sena Garip Türkiye ikincisi, erkekler 50 kiloda ise Çerkezköy Lider Spor Kulübü sporcusu Adem Kızılkaya Türkiye üçüncüsü oldu.

Dereceye giren sporcular Öykü Sena Garip ve Adem Kızılkaya ile tekvando antrenörü Özkan Akkaya ve Tekirdağ Tekvando İl Temsilcisi Semih Aybek, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Vali Soytürk, sporcularla bir süre sohbet ederek başarılarından dolayı kendilerini tebrik etti.

Kaynak: AA

15 Temmuz, Türkiye, Güncel, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağlı Sporcular 15 Temmuz Şampiyonasında Başarı Elde Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya’da gıda deposuna denetim: 152 kilo et ve 20 bidon turşuya el konuldu Antalya'da gıda deposuna denetim: 152 kilo et ve 20 bidon turşuya el konuldu
Bakan Fidan’dan YPG’nin feshi kararına ilk yorum: Ziyadesiyle olumlu Bakan Fidan'dan YPG'nin feshi kararına ilk yorum: Ziyadesiyle olumlu
Narin Güran cinayetini konu alan “Şeytantepe” belgeseline soruşturma Narin Güran cinayetini konu alan “Şeytantepe” belgeseline soruşturma
Suudi basını Cristiano Ronaldo’yu hedef aldı: Demek ki sorun ondaymış Suudi basını Cristiano Ronaldo'yu hedef aldı: Demek ki sorun ondaymış
Annesine mesaj atan kişiyi demir çubukla döverek öldürdü Annesine mesaj atan kişiyi demir çubukla döverek öldürdü
Eski CHP Milletvekili Aydoğan’dan, Rüşvetin belgesi mi olur“ sözlerine olay yanıt Eski CHP Milletvekili Aydoğan'dan, Rüşvetin belgesi mi olur?" sözlerine olay yanıt

15:33
BBP lideri Destici’yi küplere bindiren görüntü: DEM’li olduğu için...
BBP lideri Destici'yi küplere bindiren görüntü: DEM'li olduğu için...
15:28
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye bomba Şampiyonlar Ligi göndermesi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bomba Şampiyonlar Ligi göndermesi
15:14
Fenerbahçe’nin Lyon zaferinde dikkat çeken görüntü
Fenerbahçe'nin Lyon zaferinde dikkat çeken görüntü
14:58
Fenerbahçe, Rashford bombasının pimini çekti Her an patlatabilirler
Fenerbahçe, Rashford bombasının pimini çekti! Her an patlatabilirler
14:46
Türkiye’nin tarihi tokadı sonrası İsrail’de yas var
Türkiye'nin tarihi tokadı sonrası İsrail'de yas var
14:17
Bodrum ya da Çeşme değil 6 bin 600 nüfuslu ilçeye 8 ayda 1 milyon kişi geldi
Bodrum ya da Çeşme değil! 6 bin 600 nüfuslu ilçeye 8 ayda 1 milyon kişi geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 15:39:21. #7.13#
SON DAKİKA: Tekirdağlı Sporcular 15 Temmuz Şampiyonasında Başarı Elde Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement