TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması Aksaray'da Başladı

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TEKNOFEST 2024 Roket Yarışmasında genç mühendisler Aksaray'da gökyüzünde yarışıyor

AKSARAY - TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması, Aksaray Hisar Atış Alanı'nda büyük bir heyecanla başladı. Genç mühendisler, uzay ve havacılık teknolojilerinde zirveyi hedefliyor.

Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki en prestijli etkinliklerinden biri olan TEKNOFEST 2024, genç mühendis adaylarını roket yarışmasıyla buluşturuyor. Roketsan öncülüğünde gerçekleşen ve 9-16 Eylül 2024 tarihleri arasında Aksaray Hisar Atış Alanı'nda düzenlenen yarışma, Avrupa'nın ilk, dünyanın ise ikinci roket yarışması olma özelliğini taşıyor. Yarışmanın amacı, gençlerin bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarına olan ilgisini artırarak, Türkiye'nin uzay ve havacılık sanayiinde geleceğin liderlerini yetiştirmek.

7 kategoride 912 takım yarışıyor

Bu yıl 3 yeni kategori eklenerek toplamda 7 kategoride yarışan 912 takım arasından 80 finalist, roketlerini uçurmak için sabırsızlıkla bekliyor. A Grubu'nda Lise Kategorisi, Orta İrtifa, Yüksek İrtifa ve Zorlu Görev bulunurken, B Grubu'nda ise yenilikçi projelerin öne çıktığı Kontrol Bölümü, Hibrit Yakıtlı Roket Motoru ve Sıvı Yakıtlı Roket Motoru kategorileri yer alıyor. Yarışmada her kategoride dereceye giren takımlar milyonlarca liralık ödüllerin sahibi olacak. Lise kategorisinde birincilik ödülü 150 bin TL, orta irtifa kategorisinde 160 bin TL, yüksek irtifa kategorisinde 170 bin TL olurken, Zorlu Görev kategorisinin kazananı 250 bin TL ile ödüllendirilecek. Ayrıca, Sıvı Yakıtlı Roket Motoru geliştiren birinci takıma ise 400 bin TL'lik büyük ödül verilecek.

Geleceğin Teknoloji Liderleri Yetişiyor

Roket Yarışması, genç mühendislerin sistem mühendisliği disipliniyle tasarlayıp hayata geçirdiği projelerle mühendislik dünyasının karmaşık süreçlerini deneyimlemelerine imkan sağlıyor. Aerodinamikten aviyonik sistemlerine, yapısal bütünlükten itki ve kurtarma sistemlerine kadar geniş bir yelpazede bilgi edinen katılımcılar, bu deneyimlerini gelecekteki kariyerlerine taşımak üzere adım atıyorlar.

2024 Roket Yarışması, Aksaray Hisar Atışlarına TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, öğrenci ve yarışmacılar katıldı. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar burada yaptığı konuşmada, "2018'de ilk defa bu yarışmanın temellerini ROKETSAN ile beraber atmıştık. TEKNOFEST'in kalbi bu yarışmalar. Bizler için en heyecanlısı olan ise roket yarışması. Bu yarışmayı yapabilir miyiz diye tedirginliğimiz vardı. Dünya üzerinde bir tek yerde daha yapılıyor. Bir anlamda ülkelerin, uzay çalışmalarının tohumlarının atıldığı çalışmalar bunlar. Bizler de aynı amaçla bu yarışmayı ilk yıldan itibaren düzenlemeye başladık. İlk yıl 180 takım başvurmuştu. Yıllar içinde bu rakam arttı. Bu yıl 900'den fazla takım bu yarışmalara başvurdu. Hali hazırda da finale kalan 80 takımımız burada. Kıyasıya bir mücadele ile roketlerini hazırlayıp ateşliyorlar. Aksaray'da Tuz Gölü'nde bir anlamda çok geniş bir düzlüğün ortasında ülkemize dair hayallerini, tutkularını, gayretlerini hepsini harmanlayarak, ülkemizin tam bağımsız yarınları adına birkaç saniye sürecek uçuş için ateşliyorlar. Ben böylesine bir takımın yol arkadaşı olmaktan, bir Türk evladı, bir mühendis olarak gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ülkemizin güçlü yarınlarına kendini vakfetmiş, bu alanda büyük emek gösteren kardeşlerimle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah genç kardeşlerimiz ülkemizin Milli Uzay Programı kapsamında hedeflerine çok daha kısa sürede varmasını sağlayacaklar. Ülkemizin hava savunma sistemlerini geliştirecekler. Emeği geçen tüm paydaşlara, yarışmaya ilk yılından itibaren, yedi yıldır ev sahipliği yapan Aksaray'a, Aksaray Valiliğimize, belediyemize şükranlarımızı iletiyorum. Artık, Aksaray'ın sloganı 'dikkat roket çıkabilir' olarak tarihe geçmiş durumda. Yarışmaya katılan tüm genç kardeşlerime de başarılar diliyorum. 2- 6 Ekim tarihlerinde TEKNOFEST Akdeniz, Adana'da gerçekleşmiş olacak. Herkesi oraya bekliyoruz" dedi.