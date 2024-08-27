TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları İçin Ziyaretçi Kayıtları Başladı - Son Dakika
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TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları İçin Ziyaretçi Kayıtları Başladı

TEKNOFEST, dünyanın en büyük festivali olarak Antalya'da teknoloji tutkunlarını bir araya getirecek. Ziyaretçiler, çevrim içi kayıt yaparak etkinliğe hızlı giriş yapabilecekler.

27.08.2024 17:47
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Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları için ziyaretçi kayıtları başladı.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklaya göre, dünyanın en büyük festivali, 7'nci yılında teknoloji tutkunlarını Antalya'da bir araya getirecek.

Antalya ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde, 5-8 Eylül'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları için hazırlıklar sürüyor.

Heyecan ve enerji dolu 4 gün boyunca gerçekleşecek teknoloji yarışmalarını yakından takip etmek isteyenler, çevrim içi kayıt yaparak alana hızlı giriş yapabilecek.

Ziyaretçiler, "www.teknofest.org" web sitesi üzerinden yapılacak kayıt işlemlerinde kişisel bilgilerini eksiksiz doldurarak, bilet oluşturabilecek. Girişlerin ücretsiz olduğu etkinlikte, 7 yaş altındaki ziyaretçiler kayıt oluşturmadan ebeveyn refakati eşliğinde alana girebilecek.

Teknoloji yarışmaları, 5-8 Eylül'de 09.00-18.00 saatleri arasında takip edilebilecek.

TEKNOFEST 2024 kapsamında 790 bin takımın ve 1 milyon 650 bin yarışmacının başvuruda bulunduğu teknoloji yarışmaları, bu yıl 50 ana kategori, 128 alt kategoride yapılacak. Milyonlarca teknoloji tutkunu gencin yarıştığı TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarında, yarışmacılara 30 milyon liranın üzerinde ödül ve 55 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağlanacak.

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları arasındaki 25 yarışmanın finallerine, "turizmin başkenti" Antalya ev sahipliği yapacak. Yapay zekadan haberleşmeye, biyoteknolojiden tarım teknolojilerine kadar çeşitli alanlarda hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve en iyisi olmak isteyen gençler projeleriyle yarışacak.

Festivalde ayrıca, Türkiye'nin en büyük teknoloji firmaları tarafından gençler için eğitim ve paneller düzenlenecek.

Bu arada, TEKNOFEST 2024 heyecanı, Antalya'nın ardından 2- 6 Ekim'de Adana'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi ile devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları İçin Ziyaretçi Kayıtları Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları İçin Ziyaretçi Kayıtları Başladı - Son Dakika
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