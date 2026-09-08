TEKNOFEST İHA finalleri Malatya\'da yarın başlıyor, 113 takım gökyüzünde mücadele edecek

TÜRKİYE'NİN ve dünyanın genç İHA geliştiricileri, TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışmaları için Malatya'da buluşuyor. İHA Yarışmalarında 7 binden fazla takımın başvurusunun ardından finale kalan 113 takım, 8-13 Eylül tarihleri arasında Tulga Havalimanı'nda mücadele edecek.

Türkiye'nin insansız hava araçları alanındaki teknoloji ekosistemine genç yetenekler kazandırmayı hedefleyen TEKNOFEST Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışmaları, final heyecanıyla Malatya'da başlıyor. TÜBİTAK yürütücülüğünde gerçekleştirilen İHA Yarışmaları, bu yıl Sabit Kanat, Döner Kanat ve Serbest Görev olmak üzere üç farklı kategoride düzenleniyor.

TEKNOFEST'in Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde düzenlenen teknoloji yarışmalarıyla, gençlerin yenilikçi fikirlerini ürüne dönüştürmelerine alan açan yapısı içinde gerçekleştirilen İHA Yarışmaları, lise seviyesinden lisansüstü eğitime kadar farklı yaş ve eğitim gruplarındaki gençleri aynı teknoloji hedefinde buluşturuyor.

7 BİNDEN FAZLA TAKIM GÖKYÜZÜ İÇİN BAŞVURDU

İHA teknolojilerine yönelik yoğun ilginin dikkat çektiği yarışmalarda Liseler Arası İHA Yarışması'na toplam 6 bin 463 takım başvurdu. Türkiye'nin 22 farklı ilinden 55 takım finale kalırken, Uluslararası İHA Yarışması'nda ise 880 takım arasından Türkiye, Bangladeş ve Endonezya'dan toplam 58 takım finalist olmaya hak kazandı.

Liseler Arası İHA Yarışması'nda Döner Kanat kategorisine 3 bin 715, Sabit Kanat kategorisine bin 690, Serbest Görev kategorisine ise bin 58 takım başvuru yaptı. Uluslararası yarışmada ise 254 takım Döner Kanat, 290 takım Sabit Kanat ve 336 takım Serbest Görev kategorisinde mücadele için başvuruda bulundu.

Finale kalan takımlar, yalnızca geliştirdikleri İHA'ları uçurmakla kalmayacak; araçlarının teknik yeterliliğinden otonomi seviyesine, uçuş performansından yenilikçilik ve özgünlüğe kadar pek çok kriter üzerinden değerlendirilecek.

FİNALDE SADECE UÇUŞ DEĞİL, MÜHENDİSLİK BECERİSİ DE YARIŞACAK

Yarışma süreci Proje Sunum Raporu, Hazırlık ve Görev Videosu ve Final Yarışması olmak üzere üç aşamada ilerledi. Final aşamasına ulaşan takımlar, yarışma alanındaki kesin kayıt işlemlerinin ardından İHA'larını teknik kontrole sunacak.

Uzman hakemler tarafından gerçekleştirilecek kontrollerde araçların ağırlığı, yapısal dayanımı, mekanik hareket kabiliyeti ve elektronik donanımlarının güvenliği değerlendirilecek. Teknik kontrolü geçen takımların asıl mücadelesi ise uçuşlarla başlayacak. Sabit Kanat ve Döner Kanat kategorilerinde takımların uçuş süresi, otonomi seviyesi, taşınan yük ve hedefe bırakma başarısının yanı sıra İHA'nın ağırlığı, kurulum süresi ve muhafaza kutusu hacmi gibi teknik özellikleri de puanlamaya dahil edilecek.

Serbest Görev kategorisinde ise otonomi, kararlılık, kabiliyet, görev etkinliği ve demo kalitesi, yerli ürün kullanımı, yenilikçilik ve özgünlük, ekonomiklik ve sadelik ile takım bilinci olmak üzere sekiz ana kriter üzerinden değerlendirme yapılacak.

DERECEYE GİRENLERİ TOPLAMDA YÜZ BİNLERCE LİRALIK ÖDÜL BEKLİYOR

Finalde dereceye giren takımlar da önemli ödüller için yarışacak. Uluslararası İHA Yarışması'nda her üç kategoride birinci takıma 250 bin TL, ikinci takıma 200 bin TL, üçüncü takıma ise 175 bin TL ödül verilecek.

Liseler Arası İHA Yarışması'nda ise her üç kategorinin birincileri 200 bin TL, ikincileri 150 bin TL, üçüncüleri 120 bin TL ödülün sahibi olacak. Dereceye giren takımların danışman ve danışman öğretmenleri de başarılarına karşılık ödüllendirilecek.

Bunun yanı sıra TÜBİTAK'tan maddi destek almadan yarışmaya katılan ve derece ödülü kazanamayan finalist takımlar, gerekli şartları sağlamaları ve 55 ve üzeri puan almaları halinde Performans Ödülü için de değerlendirilecek. Böylece yarışmada yalnızca dereceye giren takımlar değil, ortaya koyduğu teknik performansla öne çıkan finalistler de desteklenecek.

MALATYA'DA 6 GÜNLÜK TEKNOLOJİ MÜCADELESİ

İHA Yarışmalarının final etabı 8-13 Eylül tarihleri arasında Malatya Tulga Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. 8 Eylül'de kesin kayıt ve teknik kontrollerle başlayacak final sürecinde 9-12 Eylül tarihleri arasında yarışma uçuşları gerçekleştirilecek. 13 Eylül Pazar günü ise son uçuşların tamamlanmasının ardından dereceye giren takımların açıklanacağı ödül töreni düzenlenecek. Böylece aylar süren tasarım, üretim, test ve hazırlık süreci, genç teknoloji takımlarının geliştirdikleri İHA'ları gerçek yarışma koşullarında sergileyeceği final uçuşlarıyla tamamlanacak.

Yarışmanın ardından teknoloji yolculuğunun bir sonraki durağı ise 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlenecek TEKNOFEST 2026 olacak.