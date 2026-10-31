TEKNOFEST'te ödül alan İKA F481'i KTÜN'lü 11 öğrenci TSK'ya kazandırmayı hedefliyor - Son Dakika
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TEKNOFEST'te ödül alan İKA F481'i KTÜN'lü 11 öğrenci TSK'ya kazandırmayı hedefliyor

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TEKNOFEST\'te ödül alan İKA F481\'i KTÜN\'lü 11 öğrenci TSK\'ya kazandırmayı hedefliyor
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TEKNOFEST\'te ödül alan İKA F481\'i KTÜN\'lü 11 öğrenci TSK\'ya kazandırmayı hedefliyor
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Konya Teknik Üniversitesinden 11 öğrenci, TEKNOFEST'te En İyi Tasarım Ödülü alan İKA F481'i TSK envanterine kazandırmayı hedefliyor. Zorlu arazide mühimmat taşıma ve dar alanlarda keşif için tasarlanan araç, Mehmetçik'in operasyon sahasındaki risklerini azaltacak.

Konya Teknik Üniversitesinden (KTÜN) 11 öğrenci, TEKNOFEST'te tasarımıyla ödül alan insansız kara aracı "İKA F481"i daha da geliştirerek savunma sanayisine kazandırmayı hedefliyor.

TEKNOFEST kapsamında Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı'nda 9-12 Eylül'de düzenlenen İnsansız Kara Araçları Yarışması'nda otonom parkurda yarışma tarihinin en iyi derecesini elde eden öğrenciler, "En İyi Tasarım Ödülü"ne layık görüldü.

"İKA F481" adı verilen araç, zorlu arazi şartlarında Mehmetçik'in operasyon sahasındaki riskleri azaltmak, mühimmat taşımak ve mağara gibi dar alanlarda keşif ile otonom atış görevlerini yerine getirmek üzere tasarlandı.

Genç mühendis adayları, aracı sadece bir yarışma projesi olarak bırakmayıp ticarileştirmeyi amaçlıyor.

Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sunmak isteyen Şahan Mirza Özdemir, Ahmet Selim İlhan, Enes İşcan, Furkan Yeşildağ, Kerem Küçüksarıoğlan, Nurullah Sarı, Celil Yıldız, Enes Buğra Aydilek, Mehmet Can, Muhammet Yusuf Özkan ve Muammer Sönmez, "F481"i Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırabilecek bir seviyeye ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Otonom parkurda yarışma tarihinin en iyi sonucunu aldık"

KTÜN Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi ve RACLAB ROVER takımı kaptanı Şahan Mirza Özdemir, AA muhabirine, farklı disiplinlerden 11 kişilik ekiple çalıştıklarını, her üyenin kendi uzmanlık alanında görev yürüttüğünü söyledi.

TEKNOFEST'te elde ettikleri başarıdan gurur duyduklarını anlatan Özdemir, "Yarışmada otonom parkurda, yarışma tarihinin en iyi sonucunu elde ettik. Aracımız otonom olarak çok başarılı şekilde ilerledi ancak manuel sürüş aşamasında yaşadığımız bir haberleşme kaybı nedeniyle parkuru istediğimiz gibi tamamlayamadık. Tekrar katılarak birinci olmaya çalışacağız." dedi.

Özdemir, 130 kilogram ağırlığındaki aracın özellikle engebeli arazide yere sağlam basması ve dengesini koruması için bu ağırlıkta tasarlandığını dile getirdi.

Güçlü motorları ve süspansiyon sistemi sayesinde "F481"in dik eğimlerde bile sorunsuz ilerlediğini vurgulayan Özdemir, şöyle devam etti:

"Aracımız A noktasından B noktasına tamamen kendi kendine, sensör füzyonu ve anlık haritalandırma teknolojisiyle engelleri aşarak gidebiliyor. Üzerinde şimdi lazer sistemi var, bu ateşli silahla da değiştirilebilir. 10 metre uzaktan hedef tahtasının konumuna göre yönelip vurabiliyor. Mehmetçik operasyondayken zarar görmesin diye mühimmat taşıma, belirlenen koordinata gitmek ve üzerine silah yerleştirilirse atış yapma gibi görevlerde kullanılabilir. Küçük bir tank olarak düşünebilirsiniz."

Aracın tek şarjla zorlu koşullarda 3-4 saat aktif görev yapabildiğine değinen Özdemir, projenin sadece savunma sanayisi odaklı kalmayacağını, takılacak aparatlarla yük taşıma veya tarım arazilerinde otonom gübreleme ve çapa yapma gibi sivil alanlarda da kolayca kullanılabileceğini söyledi.

Kaynak: AA
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