Tekvando Şampiyonası Gaziantep'te Başladı - Son Dakika
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Tekvando Şampiyonası Gaziantep'te Başladı

Tekvando Şampiyonası Gaziantep\'te Başladı
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Gaziantep'te düzenlenen Tekvando Şampiyonası'na 702 kulüpten 2 bin 11 sporcu katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Gazi Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası"nın açılışı gerçekleştirildi.

Kamil Ocak Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 69 şehir ve 702 kulüpten 2 bin 11 sporcu katıldı.

Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, açılıştaki konuşmasında sporcuların yıl içerisinde ülkeye birçok şampiyonluk getirdiğini söyledi.

Bu şampiyona için seçilen sporcuların milli takımda yer aldığını belirten Tanrıkulu, şöyle konuştu:

"Çok büyük başarılara imza atıyoruz. En büyük hedefimiz tabii ki 2028 Olimpiyatları. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah orada da ülkemizi sporcularımız, bizler en iyi şekilde temsil edeceğiz ve Olimpiyat Şampiyonluğu'nu ülkemize getireceğiz. Bu birlik ve beraberlik olduğu ve camiamızda kenetlendiğimiz sürece Allah'ın izniyle bu başarılar sonuna kadar gelecektir."

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de kentte birçok şampiyona yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Kentteki kurum ve kuruluşlar olarak spora önem verdiklerini dile getiren Çeber, "Spor yapanın vatanına, milletine, devletine, bayrağına daha çok faydası olacağını düşünüyoruz. Çünkü çok daha sağlıklı bireyler, sağlıklı gençler olacağını düşünüyoruz ve onun için de sporun ve sporcunun her daim yanındayız." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Yetenek Kaşifi Projesi ile anaokulunda yaklaşık 600 öğrenciyi tekvando kulübüne yazdırdıklarını ifade etti.

Spor şehri olarak daha çok çalışmalar gerçekleştireceklerini dile getiren Şahin, "Korkma' diye başlayan İstiklal Marşımızı, Olimpiyatlarda da okutacak ve ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracaksınız. Tekvandocularımız Olimpiyatlarda derece yaparak gelecek. Birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafız Şahin de bu tür programların kentte gerçekleştirilmesinden mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e plaket takdim etti.

Şampiyona 15 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekvando Şampiyonası Gaziantep'te Başladı - Son Dakika

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