Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınması - Son Dakika
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Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınması

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasına ilişkin durumu netleştirmeye çalışıyor. Rus diplomatlar durumu netleştirmek için çalışmalara başladı.

25.08.2024 03:16
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Rusya Dışişleri Bakanlığının, Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasına ilişkin durumu netleştirmeye çalıştığı bildirildi.

Rusya'nın Paris Büyükelçiliğinden Rus haber ajansı TASS'a yapılan açıklamada, Durov'un temsilcilerinin elçilikle temas kurmadığı belirtildi.

Rus diplomatların buna rağmen durumu netleştirmek için çalışmalara başladığı bilgisine yer verilen açıklamada, konuya ilişkin gerekli adımların atıldığı kaydedildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Batılı sivil toplum örgütlerinin, Rusya'nın Telegram'a 2018'de erişim engeli getirmesine tepki gösterdiğini anımsatarak, "Sizce bu sefer Paris'e çağrıda bulunarak Durov'un serbest bırakılmasını talep edecekler mi yoksa dillerini mi yutacaklar?" ifadesini kullandı.

Öte yandan, Rus milletvekili Vladislav Davankov da yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a çağrıda bulunarak, Durov'un siyasi gerekçelerle gözaltına alınış olabileceğini belirtti.

Durov'un tutuklanması halinde Telegram kullanıcılarının kişisel bilgilerinin de tehlikeye girebileceğine işaret eden Davankov, Rusya Dışişleri Bakanlığının Durov'un serbest bırakılması için Fransız makamlarına başvurması gerektiğini söyledi.

Rus ve Fransız basınında yer alan haberlerde, Durov'un Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı için gözaltına alındığı iddia ediliyor.

Pavel Durov kimdir?

Rusya'nın popüler sosyal medya sitesi VK'nın da kurucusu olan Durov, 2014'te Rusya'yı terk etmişti.

Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve St. Kitts and Nevis vatandaşlığına sahip Durov'un yaklaşık 15 milyar dolar serveti olduğu tahmin ediliyor.

Dünyanın popüler anlık mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarından Telegram'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 900 milyon kişiye ulaşmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınması - Son Dakika

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