Televizyon Yapımcısı Dana Eden Atina'da Ölü Bulundu
Televizyon Yapımcısı Dana Eden Atina'da Ölü Bulundu

16.02.2026 13:54
Dana Eden, Yunanistan'da ölü bulundu; ölüm nedeni araştırılıyor, cinayet ihtimali değerlendiriliyor.

İsrail'in önde gelen televizyon yapımcılarından, uluslararası çapta ünlenen "Tehran" dizisiyle Emmy ödülü kazanan Dana Eden, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir otelde ölü bulundu.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Yunan polisinin olayla ilgili soruşturma yürüttüğü ve olası bir cinayet ihtimalinin araştırıldığı belirtildi.

Yunan basını ise Eden'in dizi çekimleri için bulunduğu Atina'daki otelde 52 yaşında hayatını kaybettiğini, boyun ve ellerinde şüpheli morluklar tespit edildiğini ileri sürdü.

Yetkililerin, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verdiği aktarıldı.

Eden'in yapım şirketi Dana and Shula Productions tarafından yapılan açıklamada, "Ölümün suç ya da siyasi nedenli olduğuna dair söylentiler asılsızdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, medyaya ve kamuoyuna "doğrulanmamış iddiaları yayımlamaktan kaçınma ve hassasiyet gösterme" çağrısı yapılırken, Eden'in ailesi, arkadaşları ve meslektaşları için zor bir dönem olduğu vurgulanarak mahremiyete saygı gösterilmesi istendi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Yunanistan, Cinayet, Güncel, İsrail, Atina, Son Dakika

Son Dakika Güncel Televizyon Yapımcısı Dana Eden Atina'da Ölü Bulundu

SON DAKİKA: Televizyon Yapımcısı Dana Eden Atina'da Ölü Bulundu - Son Dakika
