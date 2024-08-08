TEM Otoyolu\'nda Zincirleme Kaza: 15 Kişi Yaralandı

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KOCAELİ İzmit'te, TEM Otoyolu'nda 2 otobüs, TIR ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun İzmit geçişi Gültepe Tüneli içinde meydana geldi. Tünel içinde, İstanbul yönüne giden 2 yolcu otobüsü, TIR ve otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 15 kişi yaralandı. Yaralanan 15 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun İstanbul istikameti 1 saat trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçlar yoldan çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak verildi. Otobüslerdeki yolcular da çağrılan başka otobüslerle gidecekleri yere doğru yola çıktı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera Nazım Özgün ERBULANKOCAELİ,