TEMA Ordu'da Metalik Madencilik Faaliyetlerinin Etkilerini Tartıştı - Son Dakika
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TEMA Ordu'da Metalik Madencilik Faaliyetlerinin Etkilerini Tartıştı

TEMA Ordu\'da Metalik Madencilik Faaliyetlerinin Etkilerini Tartıştı

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), Ordu'da '4. Grup Metalik Madencilik Faaliyetlerinin Doğal Varlıklarımıza ve Yaşamamıza Etkileri' konulu bir panel düzenledi. Panelde, TEMA Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, dördüncü gruptaki metalik madenlerin çıkarılma şekline itirazlarını dile getirdi ve bu faaliyetlerin bölgeye ciddi tahribatlar yarattığını belirtti. Panele, Vali Muammer Erol, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

01.06.2024 15:59
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Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) tarafından Ordu'da "4. Grup Metalik Madencilik Faaliyetlerinin Doğal Varlıklarımıza ve Yaşamamıza Etkileri" konulu panel gerçekleştirildi.

TEMA Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen panelde, Artvin'in ardından ikinci programlarını Ordu'da yaptıklarını söyledi.

Ataç, "Ne yazık ki biz bir maden tehdidi altındayız. Ama maden derken, bunu tüm madencilik faaliyetlerine karşıyız gibi algılamayın. TEMA'nın öyle bir yaklaşımı yok, hiçbir arkadaşımızın da yok çünkü maden de hayatımızın bir parçası." dedi.

Dördüncü gruptaki metalik madenlerin çıkarılma şeklini anlatan Ataç, şöyle konuştu:

"Bir süredir Bergama, sonra Artvin'de devam eden, bizim 'vahşi madencilik' dediğimiz ya da 'sömürge madenciliği' denen dördüncü gruptaki metalik madenlerin çıkarılma şekline itirazımız var. Yani bunların açık havada binlerce ton siyanür ya da sülfürik asit kullanılarak çıkarılması o bölgeye çok ciddi tahribatlar yapıyor ve onu daha sonra ne yazık ki rehabilite edemiyoruz. Böyle bir yöntem yok."

Ataç'ın "Yaşam Alanlarımız Tehdit Altında" başlıklı sunum da yaptığı panele, Vali Muammer Erol, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Levent Karlıbel, Fatsa Doğa ve Çevre Derneği Başkanı Zeki Odabaş ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TEMA Ordu'da Metalik Madencilik Faaliyetlerinin Etkilerini Tartıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEMA Ordu'da Metalik Madencilik Faaliyetlerinin Etkilerini Tartıştı - Son Dakika
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