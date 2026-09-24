Tematik ve Gençlik Milli Pul Sergisi 26 Eylül'de Rami Kütüphanesi'nde açılıyor

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) ile Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonunun (TFDF) iş birliğiyle hazırlanan "Tematik ve Gençlik Milli Pul Sergisi" İstanbul'da gerçekleştirilecek.

PTT'den yapılan açıklamaya göre, Rami Kütüphanesi'nde 26 Eylül'de düzenlenecek açılış törenine, PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Acar ile TFDF Başkanı M. Ziya Ağaoğulları katılacak.

Etkinlik kapsamında dereceye giren koleksiyonerlere ödüllerinin verileceği "Palmares Ödül Töreni" ise 3 Ekim'de PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Fatih Tezcan ve TFDF Başkanı M. Ziya Ağaoğulları'nın katılımıyla yapılacak.

Sergi, 4 Ekim'e kadar Rami Kütüphanesi'nde filateli meraklıları ve ziyaretçiler tarafından görülebilecek.