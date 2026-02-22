Temelli: Çözüm İçin Demokratik Siyaset Şart - Son Dakika
Temelli: Çözüm İçin Demokratik Siyaset Şart

22.02.2026 23:32
Sezai Temelli, terör yerine hukuki güvence ve siyasal katılım ile demokratik zemin güçlendirilmelidir.

(ADIYAMAN) - DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Meseleye terör konseptiyle bakarak çözüm üretilemez. Artık eski alışkanlıklarla bu meseleye yaklaşamazsınız. Hukuki güvence, siyasal katılım yollarının açılması ve demokratik zeminin güçlendirilmesi gerekir. Önümüzde Meclis'e gelecek yasalar var. Bu süreç büyük bir değişim ve dönüşüm sürecidir. Eksikler varsa mücadeleyle giderilecektir. Enseyi karartmak yok, bu mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Adıyaman'da 'Barış ve Demokratik Toplum Buluşmaları' kapsamında halk buluşması gerçekleştirildi. Abdülhamit Han Gençlik Merkezi ve Kültür Evi'nde düzenlenen programa; DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, DEM Parti Dış İlişkiler Komisyonu'ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ebru Günay, TJA Aktivisti Nesrin Akgül ile DEM Parti Adıyaman İl Eş Başkanları Mehmet Bayır ve Gönül Şahin katıldı.

Demokratik kitle örgütleri temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katıldığı buluşma, basın açıklamasının ardından soru-cevap bölümüyle devam etti.

'Bu irade çözüm arayışının sonucudur'

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli yaptığı konuşmada, TBMM'nin önceki yıl 1 Ekim'deki açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti sıralarına gelerek tokalaştığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bahçeli bizim sıralarımıza geldi, elini uzattı ve böyle bir sahne yaşandı. Evet bu çok konuşuldu. Ama önemli olan şuydu; ne oldu da bizim sıralarımıza gelip Bahçeli elini uzattı? O elinin uzatılmasını ortaya çıkartan aslında bahsettiğim iradedir. Eğer Türkiye büyük krizlere sürüklenmişse, kimse çözüm yolunu bulamıyorsa, Orta Doğu bir savaş mekanına dönüşmüşse bu yangını nasıl söndüreceğinize dair bir arayış açacaksanız, çözüm arayışı kaçınılmazdır."

'Bu dönem sadece demokratik siyaset dönemidir

27 Şubat manifestosu gerçekten çok kritik bir manifestoydu. Belki bir sayfaydı ama önümüzdeki dönemi belirleyen yoğun bir içerik taşıyordu. 'Bu dönem sadece demokratik siyaset dönemidir' diyordu. Artık silah bu mücadelede son bulacaktır. Çünkü var olma mücadelesi başarıya ulaşmıştır. İmhaya karşı, inkara karşı, asimilasyona karşı verilen mücadele varlığını kabul ettirmiştir. Şimdi demokrasi ve siyaset stratejisi üzerinden geleceği inşa etme zamanıdır."

Temelli, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na değinerek, "Savaşı sonlandırmak istiyorsanız siyaset sahne almalıdır. Süreci siyaset dışı yürütmek savaş demektir. Siyasi muhataplık ancak Meclis zemininde mümkün olabilir. 5 Ağustos'ta Meclis komisyonu toplandı. Çok sayıda kesimi dinledi. Herkes farklı yöntemler önerdi ama ortaklaşılan tek nokta vardı; Kürt meselesi ancak demokratik siyaset zemininde çözülebilir" ifadelerini kullandı.

'Sayın Öcalan'ın koşulları kritik önemdedir'

Temelli, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yaşam ve çalışma koşullarına ilişkin şunları söyledi:

"Meselede esas aktör bellidir, muhatap bellidir. Sayın Öcalan'ın yaşam ve çalışma koşulları kendi istediği düzeyde değildir. Bir müzakere yürütüyorsanız bunun eşit koşullarda yürütülmesi gerekir. Bu mesele birkaç ziyaretle geçiştirilemez. Müzakerenin sağlıklı ilerlemesi için bu koşulların iyileştirilmesi büyük önem taşımaktadır."

'Eşit yurttaşlık temelinde bir çözüm zorunludur'

Temelli, "Demokratik bir cumhuriyet eşit yurttaşlık temelinde inşa edilmelidir. Bugün Kürt yurttaşlara eşitsiz bir anlayışla yaklaşılmaktadır. Siyasi katılım hakkının gasbedilmesi, kayyum uygulamaları kabul edilemez. Yerel demokrasinin güçlenmesi, seçilmişlerin yönetimde söz sahibi olması gerekir" diye konuştu.

Sezai Temelli, "Meseleye terör konseptiyle bakarak çözüm üretilemez. Artık eski alışkanlıklarla bu meseleye yaklaşamazsınız. Hukuki güvence, siyasal katılım yollarının açılması ve demokratik zeminin güçlendirilmesi gerekir. Önümüzde Meclis'e gelecek yasalar var. Bu süreç büyük bir değişim ve dönüşüm sürecidir. Eksikler varsa mücadeleyle giderilecektir. Enseyi karartmak yok. Bu mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

