Temizlik Görevlisinden Dürüstlük Örneği: Yerde Bulduğu Altınları Teslim Etti - Son Dakika
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Temizlik Görevlisinden Dürüstlük Örneği: Yerde Bulduğu Altınları Teslim Etti

Temizlik Görevlisinden Dürüstlük Örneği: Yerde Bulduğu Altınları Teslim Etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, temizlik görevlisi Soner Aktepe, sokakta bulduğu yaklaşık 100 bin lira değerindeki altınları zabıta ekiplerine teslim etti. Aktepe, kaybeden vatandaşın üzülmemesi için helal-haram konusuna dikkat ettiğini belirtti.

15.02.2025 01:57  Güncelleme: 01:59
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BURSA'nın İnegöl ilçes Belediyesinde temizlik görevlisi olan Soner Aktepe, sokakta temizlik yaparken bulduğu ve içerisinde yaklaşık 100 bin lira değerinde altın bulunan keseyi zabıta ekiplerine teslim etti.

İnegöl Belediyesinde 19 yıldır temizlik görevlisi olarak görev yapan Soner Aktepe, Mahmudiye Mahallesi'nde temizlik yaptığı sırada yerde bulduğu bir kese içerisindeki yaklaşık 100 bin lira değerinde altın bulunan keseyi, sahibine ulaştırılması amacıyla Zabıta Müdürlüğü'ne teslim etti. Helal ile haram kavramlarına dikkat ettiğini söyleyen Soner Aktepe, "Bizler harama helale dikkat eden insanlarız. Kaybeden vatandaşımız üzülmesin, emaneti bizde. Yerde bulduğum ziynet eşyalarını hemen şeflerime haber verdim ve Zabıta Müdürlüğümüze tutanakla teslim ettim" dedi.

Zabıta Müdürlüğü, tutanak eşliğinde teslim alınan ziynet eşyasını sahibine ulaştırmak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Belediye, 3-sayfa, Zabıta, İnegöl, Güncel, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Temizlik Görevlisinden Dürüstlük Örneği: Yerde Bulduğu Altınları Teslim Etti - Son Dakika

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