Temizlik işçisinden takdir toplayan davranış

30.08.2025 16:31
Burdur'da temizlik işçisi Ogün Zengin, çöp konteynerinde bulduğu Türk bayrağını aydınlatma direğine astı. Zengin'in hassas davranışı takdir topladı.

Burdur Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Ogün Zengin, arkadaşlarıyla Burç Mahallesi Şehit Kalmaz Caddesi'ndeki çöp konteynerini boşaltırken, atılmış bayrağı fark etti.

TEMİZLİK İŞÇİSİNİN BAYRAK HASSASİYETİ

Zengin, konteynerden aldığı bayrağı yakındaki aydınlatma direğine astı. Bir vatandaşın çektiği ve sosyal medyada paylaştığı görüntüye çok sayıda beğeni ve yorum yapıldı.

"O BAYRAĞIN KIZIL RENGİ ŞEHİTLERİMİZİN KANIYLA BOYANDI"

Görüntüyü paylaşan vatandaş, "Çöp konteynerine atılmış bayrağımızı özenerek alıp direğe asan Burdur Belediyesi temizlik işçisi kardeşimi kutluyorum. Onu konteynere atan sorumsuzları ise kınıyorum. Bu vatan kuponla alınmadı. O bayrağın kızıl rengi bu vatan için canını veren şehitlerimizin kanıyla boyandı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

16:03
