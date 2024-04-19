Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Milletvekilleri ile bir araya geldi

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(ESKİŞEHİR) Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan ile bir araya geldi. Çakırözer, Süllü ve Arslan, yeni döneminde Başkan Ataç'a başarılarının devamını diledi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin ardından tebrik ziyaretlerini kabul etmeyi sürdürüyor.

CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan da Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Buluşmada Çakırözer, Süllü ve Arslan, Başkan Ataç'ı kazandığı başarıdan dolayı tebrik etti ve gelecek dönem çalışmalarında başarılarının devamını diledi.

"KENTİMİZDEKİ GELİŞİM DEVAM EDECEK"

Konuklarına ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Ataç, "Tepebaşı ve Eskişehir, yakaladığı gelişim istikrarını yeni dönemde daha da hızlı biçimde devam ettirecek. Belediye başkanlarımız ve milletvekillerimiz ile birlikte Eskişehirli hemşehrilerimiz ve şehrimiz için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç, konuklarına iyi dilekleri için teşekkür etti.