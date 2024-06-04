Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği encümen üyeliğine seçildi

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(ESKİŞEHİR)- Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin (SKB) 41. Meclis Olağan Toplantısı'na katılan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, encümen üyeliğine seçildi.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği (SKB) 41. Olağan Meclis Toplantısı, 45 belediye başkanı ve 200 meclis üyesinin katılımıyla Bursa'da gerçekleştirildi.

Yapılan seçim sonucunda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Birlik Başkanı olarak seçildi. Ayrıca encümen üyeliklerine Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Cengiz, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Kahramanmaraş Belediye Başkanı Fırat Görgel, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır seçildi. Birinci başkanvekilliğine İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ikinci başkanvekilliğine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahit Çervatoğlu, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ve Mersin Yenişehir Belediyesi meclis üyesi Hülya Günel seçildi. Katip üyeliklerine Karşıyaka Belediyesi Meclis üyesi Nilüfer Bakoğlu ve Akçadağ Belediyesi Meclis üyesi Yasin Demir seçildi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, SKB'deki yeni dönemin Türkiye'ye ve birliğe hayırlı olmasını diledi.

Ayrıca İzmir-Tire ve İzmir- Torbalı belediyelerinin yeni üye olarak kabul edildiği toplantıda, 2 üye belediyenin ayrılmasına ilişkin karar da kabul edildi.