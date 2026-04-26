Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: "Atatürk'ün Yolunda, Devrimlerinde, İzinde Çalışmalarımızı Gerçekleştiriyoruz"

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlamalara katılan binlerce kişi bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Kutlamalara katılan Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Hala Türkiye'yi Mustafa Kemal Atatürk yönetiyor. Bizler onun yolunda, onun devrimlerinde, onun izinde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Tepebaşı Belediyesi Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleşen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına binlerce kişi katıldı.

Etkinliğe Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Tevfik Yıldırım, öğrenci velileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kutlamalar, İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası'nın konseri ile başladı. Orkestra şefliğini Serhan Gencer'in üstlendiği konserde yer alan 61 çocuk, Türk Marşı, Çiçeklerin Valsi, Chamambo ve Caravan eserlerini icra etti. Ardından ise İki Elin Sesi Var Çocuk Korosu'ndan 45 çocuk sahneye çıkarak orkestra ile birlikte Atatürk Çocukları, Atam Sen Rahat Uyu, 23 Nisan Kutlu Olsun, Günaydın Çocuklar, Bugün Bayram, Hayat Bayram Olsa ve Ata'ya Mektup isimli eserlerini seslendirdi.

Ataç, kutlamalarda yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Hala Türkiye'yi Mustafa Kemal Atatürk yönetiyor"

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bir tarihçesi var. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtığında saraya karşı bir mesaj verdi: 'Biz Türk milleti olarak artık kendi hedefimize ulaşmaya gayret ediyoruz' dedi. Ardından İnönü Savaşlarında büyük bir zafer kazanıldı. Atatürk'ün vizyonunu anlatacak değilim. İyi ki böyle bir liderimiz var. Ben diyorum ki hala Türkiye'yi Mustafa Kemal Atatürk yönetiyor. Bizler onun yolunda, onun devrimlerinde, onun izinde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Eskişehir, Tepebaşı güzel projeleri hayata geçiriyoruz. Sizler uzun zamandır bizleri seçtiniz ve bugünlere kadar geldik. Sizlere belediye başkanı olmak benim için büyük gururdur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. İyi ki varsınız, iyi ki varız."

"Dünyaya kalpleriyle bakacaklar"

İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası'nın 2015 yılında nasıl kurulduğunu anlatan Ataç, "Senfoni Orkestramız Türkiye'de belediyeler arasında tek. Eskişehir'imiz böyle bir anlayışla senfoni orkestramız çocuklar ve gençler tarafından bu gösteriler bizim onurumuz oldu. 5 bin çocuğumuz bu merkezde eğitim aldı. Çocukların hepsi müzisyen olacak diye bir şey yok. Ama en azından dünyaya kalpleri ile bakacaklar, şefkatli ve vicdanlı olacaklar. Sizler çocuklarınızı bizlere emanet ettiniz sizlere de teşekkür ediyorum" dedi.

Birbirinden güzel gösteriler sahnelendi

Tepebaşı Belediyesi bünyesinde bulunan çocuk merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin hazırlamış oldukları tekvando, halk dansları, bale, ritim, cimnastik ve dans gösterileri gerçekleştirildi. Alanda ayrıca atölye ve etkinlikler de yer aldı.

Tepebaşı Belediyesi Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi, bisiklet binme, Tepebaşı İklim Sözcüleri, matematik oyunları, akıl ve zeka oyunları, rekreaktif oyunlar, el baskısı, afet farkındalık ve arama kurtarma ile Sakin Okul Derneği Arvaryum etkinlikleri ile katılımcılar keyifli bir gün geçirdi.