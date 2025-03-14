Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, CHP Genel Başkan Yardımcısını Ağırladı

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, çeşitli temaslar için Eskişehir'e gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ı makamında ağırladı. Ziyarette CHP PM Üyesi Armağan Erdoğan, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal da yer aldı.

Makamda gerçekleşen ziyarette Başkan Ataç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş ve PM Üyesi Erdoğan'a Tepebaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'ye örnek olan projeleri anlattı. Ataç ayrıca Uluslararası Şiir Buluşması, Uluslararası Sanat Çalıştayı ile Pişmiş Toprak Sempozyumuyla ilgili bilgi verdi.

Misafirperverliğinden dolayı Başkan Ataç'a teşekkür eden Özçağdaş ve Erdoğan, Tepebaşı Belediyesi'nin çalışmalarını takip ettiklerini belirterek başarılar diledi.

Makam ziyaretinden ardından Başkan Ataç Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş ve PM Üyesi Erdoğan'ı Tepebaşı Belediyesi hizmet binasında yer alan Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu eserlerini ve Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi'ni gezdirdi.