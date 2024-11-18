Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: "Kızılinler\'de Kendi Masalımızı, Kendi Hikayemizi Oluşturacağız"

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi tarafından Kızılinler'in ata tohumundan üretilen bal kabağının tanıtılması için düzenlenen Kızılinler Bal Kabağı Panayırı'nın 2'ncisi yoğun katılımla gerçekleşti. Panayırda konuşan Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Kızılinler'de kendi masalımızı, kendi hikayemizi oluşturacağız" dedi.

Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ve Kırsal Kalkınma Kurulu iş birliğiyle Kızılinler Bal Kabağı Panayırı bu yıl 2'nci kez düzenlendi.

Kızılinler Davet Salonu'nda gerçekleşen panayıra Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, CHP İlçe Başkanı Tevfik Yıldırım, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Nilay Mert Başlı, Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Başkanı Mehmet Kızılinler, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Eskişehir Aşçılar Derneği Başkanı Kemal Kaya, Eskişehir Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği (ERBALDER) Başkanı Neziha Bilen, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ata tohumu kullanılarak yetiştirilen bal kabaklarının tanıtımını artırmak amacıyla bu yıl ikinci kez düzenlenen panayırda yöresel ürün satış stantları, Tepebaşı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü Rekreasyon Birimi ve Matematik Evi tarafından açılan stantlar da yoğun ilgi gördü. Panayıra katılanlar, yöresel lezzetleri tadarken yerel üreticiler de ürünlerini tanıtma imkanı buldu.

Eko Şov konser verdi

Panayırda ayrıca Tepebaşı Belediyesi temizlik personelinden oluşan Eko Şov Ritim Grubu, bir konser verdi. Başkan Ataç ve vatandaşlar hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı seslendirdi.

"Tarım adına yapılan tüm çalışmaların yanında olacağız"

Panayırın açılış konuşmasını yapan Başkan Ataç, şunları kaydetti:

"Kabak Kızılinler için Türkiye için çok önemli. Kızılinler'deki üretimin Türkiye'de ön plana çıktığını ifade etmek istiyorum. Kabak batı ülkelerinde yetiştirilmeye başlanmış ve farklı şekillerde kullanıyorlar. Ama yavaş yavaş Türkiye'de de kabak kültürünün farklı alanlarda kullanıldığını görüyorum. Kızılinler kabağının coğrafi ürün işareti almasıyla da daha farklı noktalara geleceğimize inanıyorum. Kabak birleştiricidir, kavuşturucudur, dayanıklıdır ve en önemlisi bereketlidir. Kabak hem çok verimli hem de müthiş besleyicidir. Kızılinler'de kendi masalımızı, kendi hikayemizi oluşturacağız. Bugün bu kadar insanın birlikte olması müthiş bir şey. Buraya gelen vatandaşlar üreticiye destek veriyor. Biz de bunun yaygınlaştırılması için çalışacağız. Bu sene 15 çiftçi 200 dekarda 400 ton kabak üretmiş. Ben bu üretimin verimli olmasını temenni ediyorum. Tarım adına yapılan tüm çalışmaların yanında olacağız."

"Destek vermeye devam edeceğiz"

Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Başkanı Mehmet Kızılinler, "İlkinden bu yana baya yol kat ettik. Bunlardan biri de coğrafi ürün işaretleme. Bu da son aşamada. Türkiye'de tarım için çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Biz de Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu olarak tarıma destek vermeye devam edeceğiz. Başkan'ımız Ahmet Ataç'a tarıma verdiği önemden ve düzenlenen panayırdan dolayı tekrar teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Panayır sayesinde üretim artacak"

Kızılinler Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Can da "Panayırda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kızılinler bal kabağını en iyi üreten yerlerden birisi. Panayır sayesinde de üretim daha da artarak büyüyerek devam edecek. Başkan'ımız Ahmet Ataç beyin ve belediyenin bize sunduğu hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Söyleşiler gerçekleşti

Panayırda ilk olarak Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Başkanı Mehmet Kızılinler, Eskişehir Aşçılar Derneği Başkanı Kemal Kaya ve Eğitmen Şef Ziya Demir tarafından "Topraktan Kabağa, Kabaktan Tabağa" konulu söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşi sonrasında konuşan Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, Kızılinler'de ata tohumundan üretilen bal kabağının coğrafi ürün işaretlemesi için çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Eskişehir Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği (ERBALDER) Balkanika Halk Oyunları Topluluğu ile Kızılinler'in halk oyunları ekibi tarafından gösteri sunarken bal kabağı üzerine mani atışmaları da gerçekleştirildi.

Panayırın sonunda tüm protokol, bal kabağı ve diğer üretilen ürünlerle yapılan yöresel lezzetlerin tadına bakarak, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Panayıra katılan üretici kadınlar, şunları söyledi:

-Sevinç Serhan: "Yaklaşık 6 seneden beri Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürünleri Satış Noktası'nda ürünlerimi satıyorum. Sevgili Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a teşekkür ediyoruz."

-Emine Ünlüer: "Biz buralara başkanımız sayesinde geldik. Allah başkanımızdan razı olsun. Biz üretiyoruz. Başkan siz üretin ben arkanızdayım dedi. ve biz ürettik başkan bize ve ürünlerimize değer kattı. Bizim için bir pazar açtı ve biz o pazarda birinci elden vatandaşlara ürünlerimizi sunuyoruz."

-Hayriye Can: "Bize bu imkanı sunduğunuz için teşekkür ediyorum. ben pazara en son katılanlardanım. Bu kadar etkili olabileceğini düşünmemiştim. Ürünlerimiz görünmeye başladı, sesimiz duyulmaya başladı."

-Nurcan Kaya: "Bize bu imkanları sağladığı için başkanımıza teşekkür ediyoruz ürünlerimiz değer buldu. Çok memnunuz."