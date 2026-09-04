Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Pişmiş Toprak Sempozyumu'nda sanatçılarla çamura şekil verdi - Son Dakika
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Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Pişmiş Toprak Sempozyumu'nda sanatçılarla çamura şekil verdi

Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Pişmiş Toprak Sempozyumu\'nda sanatçılarla çamura şekil verdi
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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 18. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nda sanatçıları ziyaret ederek Çinli sanatçı Yin Chang ile birlikte çocuk heykeli üzerinde çalıştı. Kolektif eserde 'Atatürk ve Çocuklar' teması işlenirken, Ataç eserin adını halkın belirleyeceğini söyledi.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 18. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında çalışmalarını sürdüren sanatçıları ziyaret etti. Sanatçılarla sohbet eden ve eserleri yakından inceleyen Ataç, Fransa'da yaşayan Çinli sanatçı Yin Chang ile birlikte bir çocuk heykeli üzerinde çalıştı.

Başkan Ataç, bu yıl 2-6 Eylül 2026 tarihleri arasında 18'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu çalışma alanını ziyaret ederek, eserlerini şekillendirmeye devam eden sanatçılarla bir araya geldi. Atölyeleri gezen Ataç, sanatçıların çalışmalarını yakından inceledi ve eserlerin yapım süreçlerine ilişkin bilgi aldı.

YİN CHANG İLE BİRLİKTE ÇALIŞTI

Ataç, sempozyuma Fransa'dan katılan Çinli sanatçı Yin Chang'ın çalışma alanını da ziyaret etti. Chang'ın hazırladığı çocuk heykelini inceleyen Ataç, sanatçıyla birlikte çamura şekil vererek eserin yapımına eşlik etti. Farklı ülkelerden sanatçıların Eskişehir'in toprağını kendi sanat anlayışlarıyla yorumlamalarının sempozyumun en önemli özelliklerinden biri olduğunu belirten Ataç, uluslararası sanatçı buluşmalarının Eskişehir'in dünya ile kurduğu kültürel bağa önemli katkı sunduğunu ifade etti.

BİLGEHAN UZUNER'DEN BİLGİ ALDI

Ataç, sempozyumun önemli isimlerinden Prof. Bilgehan Uzuner ile de bir araya gelerek çalışmaların geldiği aşama ve eserlerin teknik süreçleri ile ilgili bilgi aldı. Sempozyumda üretim sürecinin başarılı biçimde devam ettiğini belirten Ataç, eserlerin önemli bölümünün şekillenmeye başladığını ancak bundan sonraki kurutma ve pişirme aşamalarının büyük önem taşıdığını söyledi.

Eserlerin yaklaşık bin 200 derecede pişirildiğine dikkati çeken Ataç, pişirme sırasında oluşabilecek risklerin önüne geçebilmek için heykellerin içlerinin boşaltıldığını ve daha ince yüzeyler halinde fırınlandığını dile getirdi. Ataç, "Çalışmalarımız son derece başarılı biçimde devam ediyor. Eserlerin önemli bir bölümü ortaya çıkmaya başladı. Bundan sonra kurutma ve ardından pişirme süreci var. Pişmiş toprak eserlerde en hassas aşamalardan biri de fırınlama. Sanatçılarımız bu süreci büyük bir titizlikle yürütüyor" dedi.

KOLEKTİF ESERDE "ATATÜRK VE ÇOCUKLAR" TEMASI İŞLENİYOR

Bu yıl sempozyum kapsamında hazırlanan kolektif eserde "Atatürk ve Çocuklar" teması işleniyor. Yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki Atatürk heykelinin çevresinde farklı çocuk figürlerinin yer aldığı eser, Atatürk'ün çocuklara verdiği değeri ve Cumhuriyet'in geleceğini genç kuşaklara emanet eden anlayışını sanat aracılığıyla anlatacak.

Çalışma alanında ağırlıklı olarak çocuk figürlerinin şekillendirildiğine dikkati çeken Ataç, çocukların kolektif eserin merkezinde yer almasının özel bir anlam taşıdığını belirtti. Ataç, "Atatürk'ün çocuklara ne kadar düşkün olduğunu, onların eğitimini ve geleceklerini ne kadar önemsediğini hepimiz biliyoruz. Bu projede çocukların yer almasının temelinde de bu anlayış var. Çocukların geleceğe nasıl hazırlanması gerektiğini, onların umutlarını ve Cumhuriyet'in geleceğini bu eser üzerinden anlatmaya çalışıyoruz. Zor ve çok emek isteyen bir çalışma ancak sanatçılarımız olağanüstü bir özveriyle çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"KALICI OLAN HALKIN KARARIDIR"

Ataç, "Bu eser tamamlandığında anlatmak istediğimiz düşünce bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkacak. Elbette bu anıtın bir adı da olacak. Daha önce Sonsuz Cumhuriyet Anıtı'nda olduğu gibi burada da halkımızın fikri bizim için çok önemli. Çünkü kalıcı olan halkın kararıdır. Bu eserin adını da halkımız belirleyecek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Pişmiş Toprak Sempozyumu'nda sanatçılarla çamura şekil verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Pişmiş Toprak Sempozyumu'nda sanatçılarla çamura şekil verdi - Son Dakika
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