Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, parkları yerinde inceledi

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kente kazandırılmak üzere çalışmaların devam ettiği parkları yerinde inceledi. Başkan Ataç, "Parklar konusunda yürüttüğümüz çalışmalarla öncü bir belediyeyiz. Tepebaşı'nda yaşayan her yaştan insanımız için daha fazla yaşam alanı oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Ataç, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapım çalışmaları sürdürülen, yeni park yapılması planlanan ve yenilenecek parkları yerinde inceledi. Başkan Ataç'a incelemelerinde Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Nuray Çayır da eşlik etti.

Ataç incelemeleri kapsamında ilk olarak Sazova Mahallesi 6958. Sokak-6984. Sokak-7061. Sokak Parkı'nı ziyaret etti. 9 bin metrekarelik park bünyesinde çocukların ve yetişkinlerin fiziksel aktiviteler yapabilecekleri ve huzurlu bir şekilde dinlenmelerini sağlayacak fonksiyonlar kazandırılması hedeflendiğini kaydeden Ataç, çocuk oyun grubu alanı, 8'li kondisyon aleti seti, mini futbol sahası, mini basketbol sahası ve bisiklet yolu çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan Ataç çalışmalar kapsamında parkın sulama, aydınlatma tesisatı ve çim alanı yapılarak bölgeye yeni bir doku kazandırılacağını belirtti.

Boyacıoğlu için yeni park çalışmaları başlayacak

Başkan Ataç daha sonra Boyacıoğlu Mahallesi 984. Sokak-985. Sokak Park alanında çevre sakinleri ile bir araya geldi. Vatandaşların da görüş ve taleplerini dinleyen Başkan Ataç, yapılması planlanan 5 bin 735 metrekarelik park hakkında bilgi aktardı.

Yusuf Haldun Uslu Parkı için talepler karşılanacak

Başkan Ataç ayrıca Kumlubel Mahallesi'nde bulunan ve vatandaşların yoğun şekilde yararlandığı Şehit J. Uzm. Çvş. Yusuf Haldun Uslu Parkı'nı da ziyaret etti. Burada Kumlubel Mahalle Muhtarı Gülay Karagöz ile bir araya gelen Başkan Ataç, mahalle sakinlerinin ilettiği talepleri değerlendirdi.

Ataç, Eskişehir'e yakışacak parkların kente kazandırılacağını kaydederek, "Biz kişi başına düşen yeşil alan miktarı ile örnek durumda olan Tepebaşı'nı, yaptığımız yeni parklar ile daha da güzel noktalara taşıyoruz. Parklar konusunda yürüttüğümüz çalışmalarla öncü bir belediyeyiz. Tepebaşı'nda yaşayan her yaştan insanımız için daha fazla yaşam alanı oluşturmaya devam edeceğiz. Bu alanlar hepimizin, hep birlikte koruyacağız. Yeni parklarımız, yakın zamanda vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Eskişehirli hemşehrilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.