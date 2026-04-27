Tepebaşı Belediyesi Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde 3 Bin 100 Öğrenciye Destek Verildi

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde, bugüne kadar 3 bin 100 öğrenciye akademik destek verildi. Merkezde öğrenciler okul derslerini pekiştirirken, LGS ve YKS hazırlıklarını da uzman eğitmenler eşliğinde sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi, dokuz derslik, üç etüt salonu ve bir tane de çok amaçlı salonu ile faaliyetlerini sürdürüyor. Merkezde uzman eğitmenler tarafından 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik akademik ve sosyal gelişimi destekleyici programlar düzenleniyor. Merkeze gelen öğrenciler, okulda edindikleri bilgileri burada pekiştirirken, LGS ve üniversite hazırlıklarını da gerçekleştiriyor.

Matematikten fen bilimlerine, sosyal bilgilerden Türkçe ve İngilizce'ye kadar birçok alanda verilen eğitimler, çocukların geleceğe daha emin adımlarla ilerlemelerini sağlıyor. Her bir ders, onların yarınlarına atılan sağlam bir temel niteliği taşıyor. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği merkez, bugüne kadar 3 bin 100 öğrenciye ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. Merkez 2025-2026 eğitim öğretim yılında ise 350 öğrenciyi geleceğe hazırlıyor.

LGS'ye hazırlanıyorlar

Merkezde 8. sınıf öğrencileri ise LGS'ye, uzman eğitmenler eşliğinde hazırlanıyor. Eğitmenler yalnızca dersle kalmayıp; öğrencilere disiplinli çalışma alışkanlığı kazandırıyor, doğru soru çözme teknikleri ve sınav stratejileri konusunda yol gösteriyor.

Belediye Başkanı Ahmet Ataç, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren çalışmaların sosyal belediyeciliğin en önemli başlıklarından biri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bugün ailelerin en çok zorlandığı alanlardan biri eğitim harcamalarıdır. Özel ders, kurs, dershane, kaynak kitap, ulaşım, beslenme ve kırtasiye masrafları dar gelirli aileler için ciddi bir yük haline gelmiştir. Eğitimde eşitsizlik artık yalnızca okulda değil; okul dışı destek imkanlarında da büyümektedir. Ekonomik durumu iyi olan ailelerin çocukları özel ders ve dershane desteği alabilirken, dar gelirli ailelerin çocukları aynı imkanlara ulaşmakta zorlanmaktadır."

Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim en değerli hazinemiz. Onların iyi bir eğitim alması, hayallerine ulaşabilmesi ve geleceğe güvenle hazırlanabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezimizde yalnızca ders desteği vermiyoruz; aynı zamanda özgüvenli, sorgulayan, hedeflerine inanan bireylerin yetişmesine katkı sunuyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği bizim için çok kıymetli. Çünkü her çocuğun nitelikli eğitime erişme hakkı vardır. Biz de sosyal belediyecilik anlayışımızla çocuklarımızın ve gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."

Merkez, çocukların ve gençlerin hayallerine giden yolda güvenle ilerleyebilecekleri bir rehber olurken, aynı zamanda onların özgüven kazandığı, kendilerini keşfettiği bir eğitim yuvası olma özelliği taşıyor.

Azra Engün, "Burada okulda derslerimiz için ek ders gibi oluyor. Bu da bizim eğitimimizi etkiliyor ve daha faydalı oluyor. Burada eğleniyorum" dedi.

Elfida Ercengiz, "Anlamadığım konuları burada öğreniyorum. Anlamadığımız konuyu soruyorum ve tekrar ediyorum. Dersler çok iyi. Hem öğreniyoruz hem eğleniyoruz. Burada dersler çok güzel anlatılıyor. Ben burayı çok seviyorum" diye konuştu.

"Burada herkes mutlu bir şekilde konuları öğreniyor"

Yunus Emre Yazılıtaş, "Burada çok eğleniyoruz. Dersler çok güzel anlatılıyor. Okulda işlediğimiz konulardan anlamadıklarımız olduğunda burada daha iyi anlıyoruz. Çünkü burada tekrar yapıyoruz. Başkanımız Ahmet Ataç'a burayı açtığı için teşekkür ederiz. Burada herkes mutlu bir şekilde konuları öğreniyor" ifadelerini kullandı.