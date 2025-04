Tepebaşı Belediyesi, "Gelişmiş Yaşlı Bakım İçin Ortak Veri Alanı Projesi" ile Hibe Almaya Hak Kazandı

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi, yapay zeka alanında hazırladığı "Gelişmiş Yaşlı Bakım İçin Ortak Veri Alanı Projesi" ile hibe almaya hak kazandı. Projenin tanıtımı ve hibe ile ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Ahmet Ataç, " Türkiye'de bir ilke daha imza atıyoruz. Deneyimli vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak, konforlarını artıracak bir sistem kurmayı hedefliyoruz" dedi.

Almanya merkezli uluslararası proje destekleyicisi ve sağlayıcısı Celtic Next firması tarafından onaylanan proje ile Tepebaşı Belediyesi yapay zeka alanında hazırladığı "Gelişmiş Yaşlı Bakım İçin Ortak Veri Alanı Projesi" ile Türkiye'den yapay zeka alanında proje ile hibe kazanan ilk ve tek belediye oldu.

Beş farklı ülkeden 12 ortakla iş birliğinde gerçekleşecek proje, Tepebaşı Belediyesi tarafından REMOURBAN - Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi ile hayata geçirilen Melih Savaş Yaşam Köyü'nde yer alan Alzheimer Konukevleri'nde uygulanmaya başlayacak.

Projenin tanıtımı ve hibe ile ilgili Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda düzenlenen basın toplantısına Ataç'ın yanı sıra Metasoft A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taşkın, Proje Yetkilisi Rodney Kadadi, Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu ve basın mensupları katıldı.

Projenin tanıtım toplantısında konuşan Ataç, şunları söyledi:

"Bu tür projelerle deneyimli vatandaşlarımıza destek olacağız"

"Tepebaşı Belediyesi olarak yıllardır yalnızca ülkemizde değil, Avrupa'da da örnek gösterilen, desteklenen ve hibe kazanan projelere imza attık. Ulusal ve uluslararası ödüllerle takdir edildik. Bu, bizler için motivasyon kaynağı oldu. Sosyal belediyecilikte olduğu gibi teknolojik dönüşümde de ilklerin belediyesi olmayı sürdürüyoruz. Dijital dönüşümün yaşamın her alanında belirleyici olduğunun farkındayız. Bu dönüşümü kent yaşamına entegre etmeyi başaran bir belediyeyiz. 'Gelişmiş Yaşlı Bakım İçin Ortak Veri Alanı Projesi' ile Türkiye'de bir ilke daha imza atıyoruz. Yapay zeka temelli bu proje ile ülkemizden bu alanda hibe almaya hak kazanan ilk ve tek kamu kurumu olduk. Almanya merkezli bilişim kümesi Celtic Next'in onayladığı toplam bütçesi 5 milyon Avro olan projeden aldığımız 422 bin Avro'luk hibe, sadece bir maddi kazanım değil, aynı zamanda uluslararası alanda Tepebaşı Belediyesi'nin vizyonuna duyulan güvenin de göstergesidir. Celtic Next grubuna projemizi sunduk. Grup, beş ülkeden 12 ortakla beraber katıldığımız projemizi kabul etti. Bizimle beraber dört ülke İrlanda, Slovenya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan bu projede yer alacak. Yapay zeka uygulamalarını; Melih Savaş Yaşam Köyü'ndeki Alzheimer Konukevlerinde kalan vatandaşlarımız için kullanacağız. Deneyimli vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak, konforlarını artıracak bir sistem kurmayı hedefliyoruz. Kurulacak sistem ile gelişmiş kamera ve sensör sistemleri yapay zeka ile entegre çalışacak. Deneyimli vatandaşlarımızın sağlık durumu önceden tespit edilerek yapay zeka tabanlı yeni uygulamalara da katkıda bulunacak. Bu yönüyle sadece bakım süreçlerine değil, yeni teknolojilerin gelişimine de katkı sunacak bir yapı kuruluyor. Projeyi, Eskişehir'den proje ortağımız Metasoft firması ile hayata geçireceğiz. Şehrimize ve vatandaşlarımıza fayda sağlayacak her yeniliği büyük bir dikkatle değerlendiriyoruz. Bu anlayış doğrultusunda sağlık, bakım ve yaşam kalitesi alanında önemli bir çalışmanın temelini attık. Projeye 2025 yılının Ekim ayında başlamayı ve 2028 yılının Eylül ayında tamamlamayı planlıyoruz. Bu anlamlı çalışmada emeği geçen proje ekibimize, iş birliği yaptığımız ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Kentimizi daha yaşanabilir, daha akıllı ve daha çağdaş bir yer haline getirmek adına çalışmaya devam edeceğiz. Bu proje Eskişehir'de sınırlı kalmayacak. Tüm Türkiye'ye ve dünyaya yayılacak bir proje. Artık yaşlanan bir dünyaya gidiyoruz. Bu tip projelerin daha yaygınlaşması dileğimiz. Bu tür projelerle deneyimli vatandaşlarımıza destek olacağız."

Proje ortağı Metasoft A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taşkın ise şöyle konuştu:

"Tepebaşı Belediyesi'nin çok ciddi bir şekilde projecilik yanı var"

"Bu proje iki yıllık bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkan bir Avrupa projesi. Almaya merkezli Celtic Next kümelenmesinin bir projesi ve biz bu projeye dahil olduk. Projenin ülke koordinatörü Metasoft firması. Metasoft Eskişehirli bir firma. Tepebaşı Belediyesi'nin çok ciddi bir şekilde projecilik yanı var. Bu bizim için çok kıymetli. Projede en önemli kısmı yapılan uygulamaların sonuçlarının değerlendirilmesi ve bir şekilde ticarileşmesi amacımız. Projenin içerisinde iki ana başlık var. Biri yapay zeka biri yenilenebilir enerjiler. Biz Metasoft olarak veri toplama alanındayız. Tepebaşı Belediyemiz de pilot uygulaması Alzheimer Konukevi'nde gerçekleşecek. Başkanımıza projeyi götürdüğümüzde çok sevindi ve destek verdi. Birlikte bir yola çıktık. Eminim bu bizim belediyemizde gerçekleştireceğimiz ilk proje olacak. Umarım hem şehrimiz için hem de ülkemiz için iyi bir proje gerçekleştirebiliriz."

Projenin amacı

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve bu teknolojileri uygulamada öncü olan Tepebaşı Belediyesi, yaşlı bakım merkezlerinde yapay zeka alanında geliştirdiği proje ile deneyimli vatandaşlara daha rahat ve konforlu bir alan sunacak. Bu projede veri ve bilgi sağlayıcısı konularında katkıda bulunacak Tepebaşı Belediyesi, projedeki kullanılması düşünülen gelişmiş kamera sistemleri ve sensörlerin yapay zeka sistemleri ile bağlantılı çalışması sayesinde birçok sağlık durumunu önceden tespit ederek yapay zeka konusunda yeni uygulamaların oluşmasına da katkıda bulunacak.

Proje ortaklarını ise Ustav Teorie Informace a Automatizace AV CR, v.v.i. (Çek Cumhuriyeti), NITES a.s. (Çek Cumhuriyeti), AENSys Bilişim Ltd. (Macaristan), Szeged Üniversitesi (Macaristan), RedZinc (İrlanda), Caretronic d.o.o. (Slovenya), Telekom Slovenije, d.d. (Slovenya), UNISTAR LC d.o.o. (Slovenya), PARETO d.o.o. (Slovenya), Medron (Türkiye), Metasoft Bilgisayar Bilgi İşlem Hizmetleri LTD Şti. (Türkiye) ve Tepebaşı Turizm Sağlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Türkiye) oluşturuyor.