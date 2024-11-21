Tepebaşı Belediyesi Güz Dönemi Kursları 600 Öğrenci ile Devam Ediyor - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Güz Dönemi Kursları 600 Öğrenci ile Devam Ediyor

Tepebaşı Belediyesi Güz Dönemi Kursları 600 Öğrenci ile Devam Ediyor

Tepebaşı Belediyesi Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi, güz dönemi kurslarına 600 öğrencinin katılımıyla devam ediyor. Merkez, toplamda 2,200 öğrenciye kaliteli eğitim fırsatları sunuyor.

21.11.2024 12:46  Güncelleme: 12:51
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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi'nin güz dönemi kursları, 600 öğrencinin katılımı ile devam ediyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Merkezimizden yararlanan öğrencilerimizin sayısı 2 bin 200'e ulaştı. Çocuklarımıza daha aydınlık bir gelecek sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Ev sahipliği yaptığı eğitim ve etkinlikler ile çocukların gelişimine katkı sunan Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi; dokuz derslik, üç etüt salonu ve bir tane de çok amaçlı salonu ile faaliyetlerini sürdürüyor. Merkezde uzman eğitmenler tarafından 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik akademik ve sosyal gelişimi destekleyici programlar düzenleniyor. 2023 Mart ayında açılan merkezden bugüne kadar 2 bin 200 öğrenci faydalanırken güz dönemi kursları 600 öğrenci ile devam ediyor.

LGS programı sürüyor

Merkezde, matematik, fen bilimleri, İngilizce, Türkçe, sosyal bilgiler ve rehberlik gibi alanlarda öğrencilere verilen eğitimlerin yanında LGS'ye hazırlanan 8. sınıf öğrencileri için de destek programı gerçekleştiriliyor.

Başkan Ataç ise merkeze ilişkin değerlendirmesinde, şunları kaydetti:

"Tüm toplumun kalkınması için"

"Eğitim, bir toplumun geleceğini şekillendiren en önemli faktördür. Çocuklarımız yarının liderleri, bilim insanları, sanatçıları ve öğretmenleri olacaklar. Bu nedenle onlara sunacağımız kaliteli bir eğitim, sadece çocuklarımızın değil, tüm toplumun kalkınması için büyük bir yer tutuyor. Onlara eşit fırsatlar sunmak, geleceğe daha güçlü bir toplum bırakmak demektir. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi de kısa sürede çok sevildi ve ilgi gördü. Tamamen ücretsiz olarak sağladığımız kaliteli eğitimlerden hem çocuklarımız hem de anne ve babalar çok memnun. Merkezimizden yararlanan öğrencilerimizin sayısı 2 bin 200'e ulaştı ve güz dönemi de 600 çocuğumuz ile devam ediyor. Çocuklarımıza daha aydınlık bir gelecek sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi programları hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 320 27 42 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi Güz Dönemi Kursları 600 Öğrenci ile Devam Ediyor - Son Dakika

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